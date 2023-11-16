飲「吧」！香港｜旅發局帶你遊走港九酒吧　嘆香港靈感特調雞尾酒

延續年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局聯同全城近400間餐廳及酒吧，在11月呈獻「香港美酒佳餚 - 品味全城」，整月提供佳釀美饌驚喜，讓饗宴熱烈氛圍擴至全城！

當中節目「飲『吧』！香港」，串連本港共60 間特色酒吧，覆蓋中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、西九龍、旺角及深水埗，當中包括入圍「亞洲50最佳酒吧」的Argo、The Aubrey 及Mostly Harmless參與，邀請遊客及市民遊走酒吧 （Bar Hopping）路線，品嚐期間限定的「香港靈感雞尾酒」，透過味蕾感受香港華洋共處的飲食文化，踏上充滿驚喜的味覺歷險旅程，感受充滿活力的香港夜遊生活！

市民旅客亦可用港幣280元選購包含8個代幣的套票，以優惠價錢品嚐參與酒吧招牌雞尾酒。



疫情過後酒吧業逐步回復生氣，Piko認為不少人趁疫情期間在家中學習調酒，故對酒吧的雞尾酒要求更高，推動他創造出具新意作品，包括含炸蒜、鹹魚等雞尾酒，目前每季都會研發新酒品。（旅發局提供）

雞尾酒加入涼茶薑醋等展本地特色 調酒師指客人反應熱烈

「涼茶雞尾酒」

今次參與「飲『吧』！香港」的酒吧發揮不同創意，希望將經典與創意糅合，融入香港元素。當中尖沙咀的Library Restaurant and Bar的首席調酒師Piko以威士忌及「涼茶」野葛菜水為主要基底，配搭苦瓜泡沫創作出名為「Healthy Monkey」的雞尾酒，盼既引起港人共鳴之餘，亦向旅客展現本地傳統特色。

由Piko所設計的招牌雞尾酒「一千零一夜」（左）及期間限定香港靈感雞尾酒「Healthy Monkey」（右）。（旅發局提供）

從事調酒業16年的Piko表示，工作日夜癲倒、經常喝酒，故更需要著重養生，習慣喝涼茶、吃苦瓜炒蛋清熱降火，個人特別偏愛甜鹹兼備的野葛菜水，啟發他設計出今次略帶鹹味的調酒，笑稱「喝酒都可以養生」。

Piko稱原先不少酒客一聽材料包括苦瓜及涼茶均表示怕「吃苦」，但喝下後均展現出驚訝表情，最後更喝得滴酒不剩。他稱今次活動屬本地酒吧界盛事，不少參加的酒吧排名屬亞洲前列，背後高手如雲，成功創造氣氛鼓勵調酒師隔空切磋交流，以西式手法配合中式食材融合出獨有滋味，形容「這些對外地旅客來說都是匪夷所思，超乎想像的味道」，相信能吸納更多旅客。

Leo鍾情用本地味道融入雞尾酒中，創作過分別含木瓜雪耳糖水、鴛鴦及蛋撻等風味的雞尾酒，他認為香港靈感處處，港人日常熟悉的味道對旅客別具吸引力。（旅發局提供）

「薑醋雞尾酒」

除了涼茶外，有調酒師將「傳統喜慶佳品」薑醋加入雞尾酒。來自旺角的Alibi – Wine Dine Be Social 負責創作的首席調酒師Leo，以琴酒及利口酒作基底、加入自製甜薑醋及鳳梨梳打製成「香港靈感雞尾酒」。Leo 表示，在華人傳統上，女性產後會以薑醋進補，亦會派發薑醋予親友一同慶祝新生兒誕生，盼透過此雞尾酒向酒客分享傳統習俗之餘，讓他們感受當中的喜悅。

由Leo所設計的招牌雞尾酒「Snowflake」（左）以木瓜雪耳糖水為靈感，以及期間限定香港靈感雞尾酒「Geong P」（右）。（旅發局提供）

酒吧位處旺角鬧市的酒店內，日常接待來自世界各地的旅客。Leo 表示，外地旅客與港人成長背景不一，難單憑想像了解薑醋滋味，不少人嘗過後表現得非常驚喜。他表示，將經典味道透過調酒技巧變成另一個形態，變奏出滿載港人文化回憶的滋味，呈現在世界各地旅客前，正好推動調酒師繼續創新。

有份參與今次活動的香港康得思酒店表示，酒客能藉活動「去到邊、飲到邊」，一邊品嚐雞尾酒，一邊與調酒師交流心得，沉浸在香港酒吧歡愉放鬆的氣氛中，盡情享受香港夜生活的活力。

「飲『吧』！香港」屬「香港美酒佳餚 - 品味全城」其中1項重點活動，另包括載譽歸來的「大師發辦3.0」- 由米芝蓮二星級餐廳等 24 間高級食府名廚親自發辦，糅合傳統與創意，炮製出與眾不同的新派中式料理；以及「品味香港」（Chill E.A.T）—聯同城中超過 250間人氣餐廳合力提供高達7折的精選套餐優惠。

「飲『吧』！香港」兩大推介路線



九龍區

欣賞每晚8時上演的幻彩詠香江過後，在尖沙咀起步，先嘗清爽怡人的茶餐廳咸檸七風味雞尾酒，其後轉戰椰奶苦瓜味濃厚的「涼茶」雞尾酒，再經彌敦道前往旺角，以載滿喜慶氣氛的薑醋雞尾酒作結，讓微醺餘韻延續至周末。

港島區

乘坐天星小輪在灣仔碼頭登岸後，穿過金紫荊廣場在灣仔海傍先嘗刺激辛辣的番茄雞尾酒，再沿海濱慢步前往中環摩天輪附近，享受秋意正濃的烤栗子雞尾酒，最後循扶手電梯上結志街，感受充滿陳皮薑蜜味道的老香港。