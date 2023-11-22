恐怖！伯伯請女子吃香蕉竟招殺身之禍　慘遭醋男暗算踢背傷重亡

巴西發生恐怖街頭命案！1名62歲伯伯在街頭，好心將一些香蕉遞給路過的女子，想不到女子的年輕男友打翻醋罈，趁伯伯獨自行走時，陰險地從後施襲，助跑並向伯伯的背部使勁飛踢，令他冷不防向前跌倒，頭部重擊地面受重傷。施襲青年一度逃脫，伯伯送院搶救不治；當地警方早前成功逮捕涉案青年，現正等候出庭。



伯伯請女子吃香蕉，想不到惹來招殺之禍。（影片截圖）

綜合外媒報道，死者為62歲的瓦爾迪爾（Valdir Prates Braga），事發本月11日，瓦爾迪爾在路邊給行過的女子數隻香蕉，怎料好心舉動竟引起女子的26歲男友不滿，男子醋意大發，向瓦爾迪爾作出襲擊行為，犯案過程被街頭的閉路電視拍下。

從影片可見，瓦爾迪爾駝着背，獨自在行人路上緩緩向前行。26歲涉案青年跟在他的後面，兩人原本相隔一段距離，青年突然助跑衝向瓦爾迪爾身後，用力飛踢向瓦爾迪爾的背部。瓦爾迪爾冷不防被襲，整個人向前跌下，頭部重擊地面受重傷，血流披面，動彈不得。青年見狀卻轉身離開，拔足逃去前還望了瓦爾迪爾數眼。

瓦爾迪爾奄奄一息躺在地上，救護車將他送院搶救，惜最終傷重不治。（影片截圖）

途人發現瓦爾迪爾奄奄一息躺在地上，召救護車將他送院搶救，惜最終傷重不治。警方其後拘捕涉案青年，指他有搶劫、販毒和非法持有槍械的犯罪紀錄，他現正被扣押等候出庭。