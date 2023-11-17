蛇出沒注意！青衣男夜跑驚遇大蛇：嚇死人咩　網民籲養狗街坊小心

入冬後仍有肥蛇出沒？日前有青衣街坊在長安邨附近夜跑時，見到有大蛇從馬路爬上行人路，當堂嚇了一跳！從影片見到該條蛇相當巨大肥美，不過爬行速度不快，之後爬往附近山坡後不知所終。網民看片後都指「真心堅大條」，又呼籲養狗人士要小心，以免寵物狗有機會遇襲。

蛇在本港是常見的野生動物，根據政府網頁所指，市民如遇上蛇，要保持冷靜並盡量避免與其接觸，如有需要可向漁護署或警方求助。



有青衣街坊夜跑時見到有大蛇從馬路爬上行人路。（FB影片截圖）

有網民於16日凌晨時間在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載短片，稱「跑跑下突然間咁大條蛇彈出嚟，嚇死人咩」。樓主指當晚他在北橋迴旋處長安邨地下行人隧道「行上長亨嗰度」跑步，突然看見前方不遠處有蛇爬行。從影片可見，大蛇目測長約1至2米，看上去膘肥體壯，不過因為夜色及欄杆倒影，未能看清花紋，只能看見牠從馬路燈柱旁爬上行人路。

樓主表示當時跑步經過該處發現蛇踪，「無啦啦彈個頭出嚟望我，我跑開一段先影低」。蛇之後橫越行入路，爬上旁邊山坡，故樓主也沒有打電話通知相關部門。

影片引起網民關注，不少人看到蛇的體型都表示震驚，「真心堅大條」、「咁粗碌似蟒蛇」，亦有人笑指「秋風起三蛇肥」、「準備搵食過冬」。同時，有網民提醒該區夜跑人士及帶狗隻散步的人要小心，「夜晚睇漏眼就大鑊」、「養狗人士要小心」。