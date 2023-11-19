馬鞍山街坊坐巴士　乘客剪指甲車長開咪咁講…　網民：好驚中流彈

為什麼坐公共交通工具時要剪指甲？有馬鞍山街坊發文，指日前坐巴士回家途中，車長發現有乘客在指甲，開咪廣播要求乘客停止，「剪指甲留返喺屋企啦」。她呼籲街坊注意衛生，「畀車長話就X㗎啦」。網民紛紛大讚車長做得好，認為部份人熱愛坐巴士時剪指甲，見過「指甲彈咗去前面乘客啲頭髮上」、「真係好Ｘ驚中流彈」。



網民坐巴士回家時，車長開咪廣播，要求乘客不要在車上剪腳甲，籲回家才剪。（Getty Images）

樓主在facebook馬鞍山之友群組發文，指日前坐巴士回馬鞍山途中，聽到司機開咪廣播，勸阻乘客不要在巴士上剪指甲，「請唔好喺巴士剪指甲，剪指甲留返喺屋企啦」。她聞言呼籲各位街坊要注重衛生，「唔係畀車長話就X㗎啦」。

網民大讚車長做得好，「呢啲就叫面斥不雅」、「車長聽覺好好」、「車長好正，應該要配合全車拍手」、「車長好波」，又建議「最好指明上層定下層邊個位，等幾廿對眼一齊望住佢」。

許多人不解為何有市民愛在巴士或公眾場所剪指甲，除衛生問題外，「指甲聲擾民」，「我見過啲人在巴士上剪指甲，指甲彈咗去前面乘客啲頭髮上，幾咁嘔心，個人衛生請自己在家中辦理啦」、「唔明啲人咁鍾意喺街剪指甲，真係好X驚中流彈」、「好耐之前試過喺餐廳，隔離位uncle一路食一路剪……陰影」。

街坊建議如見到有人在公共交通工具剪指甲，可出聲勸阻「我而家遇到巴士有人剪指甲，我都會大聲同佢講唔好剪，衛生啲吖唔該」，惟有留言無奈指勸阻的成效不大，「我嗰陣叫完，都係照有人喺度剪指甲」、「做得呢啲嘢都應該好厚面皮，通常唔理繼續剪，你有你嗌，我有我剪！」。