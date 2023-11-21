伯伯購物後氣喘險跌倒　好心夫婦護送返家　再遇暖心咖啡店主咁做

老人家身體較弱，部分看起來簡單的事對他們來說可能已非常吃力。有網民分享好人好事，表示早前於小西灣見到1名腳步不穩的伯伯，購買電風扇後獨自回家，決定與丈夫一同攙扶並為對方購買雨傘。途中伯伯體力不支氣喘，更幾乎跌倒，情況狼狽，幸好1名咖啡店店主發現，主動為伯伯準備摺椅，又送上紙巾用作抹汗，最終伯伯休息過後安全返家。好人好事獲網民及街坊讚好，咖啡店店主其後亦現身留言謙虛回應。



樓主於小西灣見到1名腳步不穩的伯伯，購買電風扇後獨自回家，決定與丈夫一同攙扶並為對方購買雨傘。（資料圖片）

該網民指好人好事於約2個月前發生，當日她與丈夫在小西灣廣場見到1名老伯拿着1大袋物品，吃力地獨自落樓梯，「佢腳步睇嚟唔係好穩，所以我哋走上前想扶佢，見佢原來拎住嗰袋係一個細小型風扇，我估計都有兩、三磅以上重」。交談期間伯伯表示「唔知道部𨋢喺邊」，又稱因子女上班才會獨自外出購物，夫婦遂決定護送老伯返家。

步行途中3人遇到天雨，夫婦即時到便利店為伯伯購買雨傘，同時留意到伯伯愈行愈吃力，「伯伯對腳可能唔夠力，行得有點吃力，行到一半問佢使唔使唞下，可能佢見落雨又話唔使」。當到達屋苑附近商場時，樓主發現伯伯開始氣喘，建議他稍作休息，沒料伯伯卻幾乎跌倒，「點知佢一停步，佢就開始冇力想跌」。

正當樓主夫婦手忙腳亂之際，附近1名咖啡店女店主留意到情況即時走近幫忙，不但「好迅速咁拎咗張摺凳出嚟畀伯伯坐」，還留意到伯伯不斷冒汗，「我說話未講完，呢位善心嘅姐姐已經拎咗紙巾過嚟畀伯伯抹汗」。樓主待伯伯休息過後，找屋苑保安員陪同送伯伯回家，沒想到開門時竟有人開門，「原來有個工人姐姐，同埋有個約10歲左右的小朋友喺屋企」。

當到達屋苑附近商場時，樓主發現伯伯開始氣喘，建議他稍作休息，沒料伯伯卻幾乎跌倒。（《白日之下》劇照）

雖然伯伯平安返家，但樓主直言看到單位有人時感到不知味兒，「有少少唔開心，點解唔搵工人姐姐去買嘢，或者工人姐姐點解唔陪伯伯出去買咁危險？」。後來她交代外傭留意伯伯的身體狀況，「會唔會繼續有唔舒服，有咩事叫佢哋call白車，跟住我哋就離開了」。直至近日她再經過該商場，想起當日伸出援手的女子為咖啡店店主，決定「日後會多啲幫襯佢哋，希望作為一點報答」。

好人好事引來網民及街坊讚好，而咖啡店東主亦現身留言，謙虛回應指：「衷心感謝兩位比我更有愛心嘅夫婦分享，相比起你哋所做嘅事情，我只係好微少嘅幫助」。