「比堅尼辣妹團」玩轉沙灘身材超吸睛　照片瘋傳遭認出主角竟是她

有網友在PTT表特板貼出幾張影片截圖，畫面是一名韓國女YouTuber和兩名友人到小琉球遊玩，3個人身穿火辣泳裝也吸引不少人的目光，其中一人還被網友找出IG，



這名韓國正妹Youtuber「韓國女生Judy」因為很喜歡台灣高粱酒和泡麵「滿漢大餐」，因此被粉絲封為「酒帝」。

點圖放大看更多Judy的照片：

+ 35

有網友在PTT表特板PO出5張截圖，其中Judy穿著粉紅色比堅尼，另外兩名友人各身穿黑色泳裝，3人都展現出相當傲人的好身材。

原PO還注意到當中一名小麥膚色的正妹，他也好奇詢問網民們「請問黑色比堅尼的台灣女生（無紋身）是哪位？作為學術研究用，想了解韓國與台灣的關係，謝謝」。

照片引來不少人討論，「秒選Judy，沒紋身那位也不錯」、「剛看完！真的台女被酒帝秒殺」、「3位都很漂亮」、「身材都很好，猛」、「Judy真的千年一遇」、「酒帝才沒有輸呢」。

【同場加映】瘋傳長髮妹突於夜市「脫剩比堅尼」叫賣 網民：佩服這種敬業態度（點圖放大瀏覽）：

+ 36

也有不少人認為另外兩位正妹也很辣，「紋身那位本人超正，小琉球比堅尼店老闆娘，人也很好」、「求紋身妹IG，比其他兩個正太多了」、「黑泳裝>紋身黑泳裝>粉紅泳裝」、「黑的才讚」、「無紋身的讚啊，好像是原住民，看起來很健康」。

有網民就找出其中一位正妹的IG，原來她是一位駐點在小琉球的自由潛水教練，IG有兩千多名粉絲追蹤，她也時常放上許多自己身穿比堅尼以及潛水的美照，健康膚色搭配火辣身材，展現出她對大自然的熱愛。

【同場加映】初戀臉美女「全裸玩貓」影片瘋傳 IG更多邪惡視角照 竟係做呢行（點圖放大瀏覽）：

+ 20

延伸閱讀：

金鐘雙姝黑白搭配驚艷眾人！ 網一扒發現「是無名女神」：好扯正到現在

被八大耽誤的體操選手？清涼妹「倒立一字馬」 網驚呼：18般武藝都精通

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】