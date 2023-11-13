我公司爆床蝨爆到七彩！打工仔揭辦公椅疑有蝨竇勁驚：返唔返工好

【床蝨／木蝨／滅蝨／Bed Bugs】床蝨危機由法國及英國蔓延至港人熱門旅遊國家韓國，不少香港人也擔心床蝨即將殺到。有打工仔近日於討論區發文，直指公司「爆床蝨爆到七彩」，稱在辦公椅邊發現疑似床蝨及蝨卵，甚至有蝨爬到辦公椅墊上，崩潰驚呼：「而家點算？仲返唔返工好？」



有打工仔近日於討論區發文，直指公司「爆床蝨爆到七彩」，稱在辦公椅邊發現疑似床蝨及蝨卵，甚至有蝨爬到辦公椅墊上。（香港討論區圖片）

該打工仔日前於香港討論區發文，形容公司「爆床蝨爆到七彩」，感到擔心又崩潰。從他上載的相片可見，公司內的辦公椅表面鋪有灰塵，布椅墊邊緣明顯有啡色及白色微點，仔細看疑為床蝨及蝨卵。另一相片更可見，有疑似床蝨的啡點出現於辦公椅墊上，令他擔心自己已惹蝨上身，「生命力、繁殖力強，又細粒，佢啲幼蟲細過粒塵，好黐線」。

樓主表示，據他所知公司同事「應該無人去過外遊」，懷疑床蝨「係本地坐車出街惹返公司」，形容「已生晒卵、開枝散葉」，不禁猶豫應否繼續上班，「而家點算？仲返唔返工好？」。

網民看過樓主相片也直指「好恐怖」，擔心他已「染蝨」，甚至成為「傳播者」，「嘩！似乎你公司床蝨嘅問題都一段時間，快啲搵人去滅蝨」、「可能已經帶了返屋企」、「快啲換晒啲椅，坐膠凳」、「咁大件事，梗係唔返啦」、「其實每日公交運輸咁多人流，坐旁邊嗰個有頭蝨，或者佢衫褲有木蝨跳咗過你度都唔知，避無可避」。

亦有網民建議樓主暫停到公司一段時間，待完成滅蟲才回去，「如果你一定要返工，記得每日返到屋企將身上所有衣物拎去洗OR用蒸氣，睇清楚無蟲跟身先好入房。盡量唔好帶任何無需要嘅背包、手袋之類返工，因為呢啲蟲傳播大多數係跟袋入屋」。不過也有網民質疑帖文的真實程度，「偷圖作故仔？」、「呢個帖好得人驚，好似話已經喺香港預備大爆發咁」。

家居藏蝨黑點逐個睇：