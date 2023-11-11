床蝨｜專家指台灣蝨患漸普遍　一文看清防蝨三招　50度熱水可殺蟲

床蝨在歐洲法國肆虐，近期位於亞洲的韓國也同樣陷床蝨危機！對此，台灣病媒防治專家驚爆，台灣在這五年間床蝨已漸漸普遍，主要原因包含國際旅遊盛行、外籍移工等因素。



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根據《ETtoday新聞網》報導，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈受訪表示，床蝨又叫臭蟲，在台灣1961年之前曾經很普遍，當時因為瘧疾防治而大量噴藥，後續就逐漸少了，但在近5年台灣床蝨問題又開始變得普遍，因此在病媒防治專業人員訓練班開課時，更有約有一半的人都說處理過床蝨，而床蝨的問題其實在全世界都有相關困擾。

至於國際間，則是從1980年開始陸續從紐約、巴黎、雪梨等大都市旅館又傳出蟲害，徐爾烈說明，床蝨大部分都是由旅行帶回來，例如住旅館、坐火車、大眾交通工具，床蝨可能爬到手提袋、行李箱帶回家；另因東南亞國家床蝨常見，外籍移工的衣物行李也可能帶有床蝨。

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徐爾烈指出，床蝨不會引起傳染疾病，但是被床蝨咬後會相當癢，民眾不小心就會把皮膚抓破，後續可能引起感染問題，最嚴重是免疫不好的人，可能引起蜂窩性組織炎，也因此，一旦發現身上有床蝨叮咬，皮膚病灶部位建議使用止癢劑、冰敷處置。

而針對如何防治床蝨，香港蟲害管理學會主席陳澤森分享「防蝨三招」：

首先不要直接把行李箱帶入家中，應先全面檢查，甚至噴灑相關殺蟲噴劑，尤其是車輪及箱內邊角的位置，完成後才帶入家中。

第二是檢查身上衣物，因蝨蟲容易在衣服上黏附。

第三則是檢查行李箱內物品，可在鋪好塑膠布的桌面，逐一檢查衣物及物品，才拿去清洗，切記勿將「戰利品」隨意攤在床上拍照。



若不幸發現有蝨蟲在行李或衣物上寄生，陳澤森表示，則可以用攝氏50度以上的蒸氣或熱水等清洗，達至殺蟲效用，在家居發現床蝨，則可請滅蟲專家處理，而後要購買床罩以防止蝨蟲禍害。

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