三文治內驚見生煙肉！網民嘩然籲報食環　麵包店BreadTalk咁回應

三文治是不少香港人的早餐之選，早前有網民就在北角一麵包店購入三文治，可是返到辦公室進食時，才驚見餡料中的煙肉片疑似沒有經過烹調，呈鮮嫩粉紅色，形容猶如獲得「煙肉刺身」。不少網民看過相片也嘩然，直指事主進食時及時發現非常幸運，又呼籲向食環署舉報。

涉事麵包店BreadTalk Hong Kong其後於專頁回應，對事件引起疑慮及關注致歉，表示非常關注相關情況，並已立即停售該產品，將檢視生產流程及品質監控程序。



有網民就在北角一麵包店購入三文治，可是返到辦公室進食時，才驚見餡料中的煙肉片疑似沒有經過烹調，呈鮮嫩粉紅色，形容猶如獲得「煙肉刺身」。（fb「飲食黑店大全」圖片）

該網民日前於facebook群組上載相片，指在北角健威坊的BreadTalk Hong Kong麵包店購入了1份三文治，沒料帶到辦公室進食時，才發現夾於麵面內的煙肉疑未曾經過烹調，猶如生肉一樣。

從樓主上載的相片可見，三文治以膠盒盛載，一邊夾有煙肉生菜蛋，另一邊則夾有相信為鹹牛肉炒蛋。其中夾於麵包中的煙肉片似乎仍未煮熟，瘦肉部分呈鮮嫩粉紅色，脂肪處則為純白色，與一般生豬腩片無異，令樓主不禁形容是「煙肉刺身」。

網民看過三文治相片也直呼誇張，直言樓主於進食前發現有問題實屬幸運，否則誤食生肉後果或非常嚴重，「好離譜下！有冇攞返去同佢理論？真係會食物中毒㗎」、「煙肉唔可以生食㗎！唔通當佢係煙燻火腿、巴拿馬火腿咩？」。

涉事麵包店BreadTalk Hong Kong對事件引起疑慮及關注致歉，表示非常關注相關情況，並已立即停售該產品。（Google地圖截圖）

亦有人建議樓主向食環署舉報事件，「點解真係可以塊煙肉完全無煮過就放入麵包裏面？整件事就算係『出錯』都無可能做到㗎喎，樓主考唔考慮報食環？」、「似係個師傅想玩嘢搞間鋪多」、「煙肉都可以生，其他原材料會唔會一樣都生真係冇人知」。

涉事麵包店BreadTalk Hong Kong於facebook專頁發文回應，對事件引起疑慮及關注「致以最誠摯的歉意」，表示非常關注有顧客反映「煙肉因烘焗不足而導致品質出現嚴重落差」情況，已立即停售有關產品，並重新檢視所有生產流程及品質監控程序。店方續指，歡迎顧客向客服團隊進一步查詢事件或提出其他意見，承諾將提供支援和解答。