內地大學畢業　28歲男回港賣螺螄粉月入$60萬　網民：又臭又難食

靠螺螄粉「臭」出一片天？有28歲港男於內地大學升學，在上海吃螺螄粉後情有獨鍾，他大學畢業後毅然回流香港開設首家螺螄粉專門店，努力推廣螺螄粉，報稱可每月能賣出約1萬碗，每月營業額收入約60萬元，扣除約20萬成本，可賺約40萬元。他又分享創業心得，強調必須能吃苦。

片段引起內地及香港網民熱議，有人認為螺螄粉臭味難耐，「覺得好臭，唔識欣賞螺螄粉」、「試過一啖食唔到落去，又臭又難食」；但也有網民認為「臭」才是正宗螺螄粉，而該店的食品訂價也算實惠，「價格上我覺得在香港算是很實惠了」，另有不少網民驚訝螺螄粉營利竟如此高，質疑是否真確。



有95後港男回流香港開設螺螄粉專門店，目前每月能賣出約1萬碗「螺螄粉」，每月營業額差不多60萬元。（影片截圖）

螺螄粉是來自柳州夜市的特色小吃，配料大多為炸腐竹、青菜、酸荀、火耳絲、酸豆角、炸花生，有人會再加入炸雞蛋、鴨腳、滷水蛋、豬腳等，味道又辣又酸，近年人氣極高，惟其「酸臭味」也有很多人表示難以接受，意見兩極。

有從內地讀書後回流香港的95後港男就靠螺螄粉闖出一片天，小紅書近日廣傳1段影片，該名28歲港男表示，他畢業於武漢大學財務管理學系，讀書時期在上海接觸到螺螄粉後自此愛上，於是6年前開始走入餐飲行業，近年更在香港開設螺螄粉專門店，「對於內地口味的餐飲，我是熟悉的，因為我在上海工作了6年。然後就開始在香港做餐飲了」。

有從內地回流香港的95後港男靠「螺螄粉」闖出一片天。（影片截圖）

翻查資料，港男的螺螄粉專門店目前有2家分店，分別在旺角及長沙灣，當中招牌「螺螄粉」賣48元，還有其他不同價錢的款式及小食，開業初期大排長龍。該港男透露，目前每月可賣約1萬碗螺螄粉，1個月營業額約60萬元，扣除約20萬成本，每月勁賺40萬元；以1碗48元招牌「螺螄粉」計算，意味1碗可賺約40元，「1天的大概200到300碗，每月大概是8000到1萬碗，1個月差不多60萬（營業額）左右……每個月的話，加上租金，加上員工，加上各種雜費的話，大概也要20萬（成本）」。

雖然營利豐厚，但港男自言創業路其實並不平坦，「我們剛開始的時候，因為是香港第一家螺螄粉嘛，其實受到了很多的非議，排隊久啦，味道上有一些差異啦，後面生意慢慢冷下來了，回歸常態，我當中也是有掙扎過的」。

他又分享創業心得，強調必須能吃苦，「很多人覺得餐飲沒有什麼門檻，其實最大的門檻就是你要吃得了苦、敢做、有一個領導力，那些東西跟你的學歷無關，跟你在學校學到的東西無關」。他又寄語同路人，「可以焦慮，但是不要被焦慮困住，現在當下的情況，其實算是比較好的一個情況了，你不知道未來是有好還是不好……核心壁壘是要吃得了苦，真的你很辛苦的」。

港男分享創業心得，強調必須能吃苦。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人驚訝賣螺螄粉營利原來這麼多，也有大批網民討論螺螄粉味道，「唔識欣賞螺螄粉覺得好臭」、「試過一啖食唔到落去，又臭又難食」、「吃過這家店，很難吃，米線都是硬的……」、「它就是給我一種沒煮開的感覺，除了粉之外也沒有什麼特別的地方……反正那次真的是吃的體驗很不好」。

不過亦有網民相當喜歡，「柳州本地的螺螄粉大多數偏硬哈（不是那種不熟的硬），太軟的反而不怎麼正宗。如果習慣吃軟的話可以讓老闆煮久一些」、「我吃過他們家好多次哎，我感覺他們家粉挺軟和的，而且他們家米粉比較細，是我喜歡的口感」、「去香港旅遊，吃過他家粉，真的夠臭的！螺螄粉該有的臭，並且價格我覺得在香港算是很實惠了，在上海吃螺螄粉有時都比這個貴」。