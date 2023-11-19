小龍蝦紅遍中國大陸！為何在台流行不起？網友揭真相：根本在吃醬

近幾年來小龍蝦在中國大陸爆紅，已然成為大陸代表性美食之一。日前一名網友發文詢問，小龍蝦既然能在美食眾多的大陸闖出一條路，「應該是好吃到不行才會這樣吧！」然而在台灣卻沒看到什麼人在吃，他好奇為什麼台灣不流行吃小龍蝦。



原PO在PTT上發文，他表示大陸小龍蝦本是外來的侵略物種，卻被大陸人吃到需要透過養殖來滿足供給需求，且大陸各地發展出多樣美食，也有許多特色小吃，在各種美食匯集下，小龍蝦還可以紅遍大陸，讓原PO直呼「代表（小龍蝦）一定有其優秀之處」。

【相關文章】麻辣小龍蝦竟「復活」 大半碟已吃掉 揮長腳嚇壞網民：好多細菌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

貼文一出，有網友點出可能原因，「肉太少，又麻煩」、「麻煩又肉少」、「小龍蝦都在吃調味料而已」、「肉很少，吃醬的味道比較多，手還會油油的，那味道都洗不掉」、「肉少，基本都在吃醬料」、「大陸地區的口味都靠重調味，台島吃不慣」、「吃醬料的東西」、「沒肉啊，根本是在吃醬汁」。

【相關圖輯】台灣旅遊必食｜盤點20大最受歡迎夜市美食 第一名香港人好少食？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

對此，也網友表示台灣蝦子很多，比起肉少的小龍蝦更容易被台灣人選擇，「台灣蝦子一堆啊」、「蝦子就比較好吃啊」、「同樣調味下，蝦子方便，肉又多，又更好吃，價格還沒差」、「有泰國蝦、大白蝦可以吃，何必吃這個」、「一樣用醬的話，吃那不如去吃泰國蝦」。

延伸閱讀：

他買特大杯飲料「少掉一大口」 怨物價漲過頭：都縮水了

好冷！ 低溫來襲如何保暖？ 醫師揭「2大禦寒迷思」勿做：恐失溫猝死

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】