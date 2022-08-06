營養師點名6種隱藏食物　食落唔鹹但背後鈉含量偏高　多吃易水腫

相信許多人在一覺醒來時，都曾遇到水腫的困擾，至於導致水腫的傳聞，包括睡前管不住嘴、忍不住想吃宵夜的想法等，其中宵夜的首選更是泡麵、鹹酥雞或燒烤，這般重口味的食物！



營養師張家祥（Ricky）表示，其實引起水腫的主要原因是攝取過多的鈉含量，而在日常生活中，隱藏版鈉含量高的食物就有6種，甚至有些吃起來根本不會鹹。

快看是哪6種隱藏食物鈉含量高，不小心多吃就必水腫？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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營養師張家祥日前在臉書粉專分享，現實生活中有6種隱藏版鈉含量高的食物，第一種是用鹽醃漬的火腿，每100公克的切片豬肉火腿，就有1006毫克的鈉；因此，張家祥建議，每日飲食應多攝取原型食物為主。第2種是經常出現在早餐或下午茶選項的方包，每2片半的方包，就有600毫克的鈉；張家祥提到，如果一餐中吃了8至10片的方包，1天鈉含量的建議攝取量即達標。

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此外，第3種是令人感到十分罪惡的芝士，每100公克的切片芝士，就有1594毫克的鈉；張家祥說明，尤其全脂乳的芝士熱量也是很高的。第4種是最受歡迎的沾醬番茄醬（茄汁），每100公克的番茄醬，就有907毫克的鈉；張家祥認為，如果熱愛番茄醬，不妨攝取低鈉版本的番茄醬，或直接購買新鮮番茄即可。

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6種隱藏版鈉含量高的食物，第5種是小菜類食品泡菜，每100公克的黃金泡菜，就有497毫克的鈉；張家祥說，韓式泡菜的鈉含量比台式泡菜高，儘管泡減脂菜單適合加入泡菜，但泡菜始終是醃製品、不能當作新鮮蔬菜來大量攝取。第6種是看起來最無害的凱薩沙律醬，每100公克的凱薩沙律醬，就有1275毫克的鈉；張家祥建議，貼在瓶瓶罐罐後方的營養標示，是選購沙律醬的主要參考來源，或直接採購低鈉版本的沙律醬更健康。

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