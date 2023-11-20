悲傷倫常命案！哥哥鐮刀砍死弟　原因竟是…　死者妻悲呼：都沒了

「本是同根生，相煎何太急。」馬來西亞發生悲傷倫常命案，1名42歲男子與染上酒癮的哥哥口角，其間激動表示「有本事就砍我」，沒想到哥哥竟真的取出鐮刀砍傷弟弟頸部，導致他失血過多身亡。哥哥殺弟後即時逃離現場，但事隔1天疑心生愧疚到警局投案。而死者妻子在社交媒體發文表達哀痛，留言「來世再做你的妻子」。



馬來西亞發生悲傷倫常命案，1名42歲男子被哥哥用鐮刀砍死。（示意圖／gettyimages）

綜合馬來西亞媒體報道，事發11月17日凌晨3時左右，地點在馬來西亞居鑾西鑾園1家民居。事發時42歲符姓男子與哥哥因事吵架，其間符男激動表示「有本事就砍我」，詎料遭怒火中燒的哥哥取出鐮刀2度狂劈。

當時符男的妻子一度想阻止，但哥哥還是劈向弟弟，其中1刀砍中其手部，另1刀則砍中頸部，導致他大量出血。符男的妻子嘗試用毛巾幫丈夫止血，其呼救聲驚動鄰居報警，惟符男送往醫院搶救後證實不治。

事發後，行兇的哥哥即時駕電單車逃離現場，但事隔1天疑心生愧疚到警局投案。

符男與妻子育有2名孩子，而妻子在facebook發文訴說哀痛。（ Facebook）

符男與妻子育有2名孩子，其妻事後在facebook發文訴說哀痛，稱「來世再做你的妻子」，「5年的夫妻情，真的沒辦法接受……說好過年前要搬家的……你走了我怎麼辦……2個寶貝該怎麼辦……以後誰來疼我，誰來照顧我，沒有了，什麼都沒有了」。

報道另引述家屬指，家中有8名兄弟姐妹，死者排行第3，殺害他的哥哥排行第2，已失業多年，平時睡在住家客廳，因忍受不了小孩玩耍吵鬧，多次與三弟爭吵，詎料會發生殺弟事件。家屬又稱，哥哥疑有暴力傾向，曾與其他兄弟衝突，雖然平時不說話，但生氣起來就會情緒失控。