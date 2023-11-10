酒店提前寄放行李要加錢？原Po嬲到當場咁做　反被網民鬧「西客」

到外地旅遊時，許多人會在入住前詢問酒店業者「是否能先將行李寄放」。



一般來說對方都會答應，只是可不可以放在即將入住的房間內，每家業者規定不盡相同。

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一名網友抱怨，即將入住的酒店規定入住前，行李要放在大廳，讓他相當傻眼，更氣到當場離開。貼文曝光後，網友也直呼：「能奧成這樣，厲害厲害」。

「為什麼提早入住要錢呢？我們只是放行李然後出去，晚上才入住……」原PO在臉書粉專《靠北住宿2.0》發文表示，想提前到酒店想先寄放行李，櫃枱人員告知下午3點才能辦理入住進房。

「那只是放行李不行嗎？」原PO表示，櫃枱人員建議行李可以寄放在大廳，不過原PO不願意。

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「到底誰的問題？我是客人，我覺得什麼都要錢，那我去別間！沒錯，我就是這樣狠狠回他，然後他就不說話，看著我瀟灑離開。」

對此，網友一面倒表示，「規定就是規定」、「房間還沒掃完，怎麼放房間」、「幸好去別間了」、「謝謝，慢走不送」、「寄放行李本來就都是放大廳好嗎」。

「住過那麼多酒店或民宿，從來都只有我問櫃枱哪裡可以寄放行李，然後人家說哪裡我就放哪裡，從來沒有在囉哩囉唆那麼多的，每家店的規定都不一樣，不開心待在家就好，不要出來玩，免得壞了心情」。

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