肚餓女食拉麵揀走青蔥　誤放陌生帥男碗內加料　對方1句化解尷尬

不少人討厭食蔥，一旦見到食物有蔥就會立即撈走。台灣1名女子就是其中一份子，早年獨自到1間拉麵店用膳，並和1名陌生帥男搭枱，由於非常肚餓，當侍應遞上拉麵時，她打算大快朵頤，一見到蔥立即撈起，「很習慣動作的丟進了他的碗裏」。雙方立即陷入無比尷尬，男子最終開口表示「你怎麼知道我喜歡吃蔥？謝謝你幫我加料」，女子則連忙道歉。

網民笑言經歷或是愛情故事開始，大讚男生反應，「蔥：我是月老」、「對方很棒，顧及到你化解尷尬」，疑似帥男亦留言指「妳真的很好笑欸，我當時真的嚇一大跳」。台女其後更新，笑指沒有結成良緣，並再次向帥男道歉，「謝謝你原諒我白痴的行為」，帖文2017年在網上流傳，近日再度瘋傳。



由於拉麵店生意很好，所以食客要和其他人搭枱。（極品豚骨拉麵 facebook專頁圖片）

樓主在「Dcard討論區」表示，早年獨自前往高雄1間拉麵店用膳，由於食肆生意很好，所以要和其他人搭枱。當時1名目測年紀與樓主相若的陌生帥男坐在對面，她不以為意，見到侍應遞上拉麵時，因太餓準備大快朵頤，即用湯匙撈起不愛吃的蔥，繼而「很習慣動作的丟進了他的碗裏」。

樓主形容撈走蔥後才突然醒覺，當時她與帥男四目交投，氣氛非常尷尬。最終帥男先開口表示「你怎麼知道我喜歡吃蔥？謝謝你幫我加料」，樓主一時未能反應，只說了1句「不客氣」，回過神後才一直向對方道歉。帥男大方回應，「沒關係啦，幸好你遇到的是我，下次別再丟給陌生人了」，見到樓主一直道歉，帥男再安慰指「真的沒關係啦！快點吃吧，麵涼了就不好吃了」。

涉事拉麵店的拉麵有蔥。（極品豚骨拉麵 facebook專頁圖片）

不少網民笑言樓主的經歷猶如電影情節，又大讚帥男反應大方兼幽默，「蔥：我是月老」、「對方很棒，顧及到你化解尷尬」、「超好笑，有沒有後續發展」，其後疑似帥男留言稱「妳真的很好笑欸，我當時真的嚇一大跳」。

樓主後來更新帖文，指由於感到太丟臉，所以她快速吃完便離開，完全沒有帥男消息或聯絡方法，雖然未知帥男是否曾現身留言，但她都照說「如果本人有看到此文章，再次謝謝你原諒我白痴的行為」。

（Dcard討論區）