自私！皇后山邨住戶床褥晾窗外　仲咁擺極危險　網民驚：曬床蝨？

【公屋問題】床蝨問題近日引起社會關注，有港女於公屋群組上載相片，指粉嶺皇后山邨皇澄樓有住戶把床褥經窗戶放出單位外晾曬，只用晾衫架支撐，直斥「係咪黐線㗎」。

相片引來網民熱議，紛紛批評相關住戶行為自私；也有不少人質疑是否「曬床蝨」，但亦有網民認為與床蝨無關，「真係中床蝨的話，床褥角位應該有好多黑點同啡紅色一片」、「似有人瞓覺賴尿，要擺出窗外曬乾」。



有港女於公屋群組上載相片，指粉嶺皇后山邨皇澄樓有住戶把床褥經窗戶放出單位外晾曬，只用晾衫架支撐，直斥「係咪黐線㗎」。（Google地圖）

有港女於Facebook群組「粉嶺皇后山關注組」上載相片，留言「嘩……係咪黐線㗎。皇后山皇澄樓，已通知管理處」。

從相片見到，有住戶把1張滿布淺啡色污迹的床褥伸出窗外，只用晾衫架支撐，而床褥伸出面積幾乎超過晾衫架橫面範圍一半，而且因為窗台高度與晾衫架高度有一定差距，床褥呈向前傾斜狀態，看似相當「牙煙」。

相片見到，有住戶把1張滿布淺啡色污迹的床褥伸出窗外，只用晾衫架支撐，而床褥伸出面積幾乎超過晾衫架橫面範圍一半。（Facebook群組「粉嶺皇后山關注組」）

網民看過相片紛紛批評相關住戶行為自私，「乜咁冇品㗎」、「自私自利」、「個㗎要來曬衫，無咩力，除時飛落街」、「樓下行過啲人多得佢唔少」、「哎，皇后山咩事咩人都有，咁都得」。

也有不少人質疑是否「曬床蝨」，「係咪有床蝨？諗住曬曬太陽就無事？」、「床蝨會否走落下一層㗎？」、「好危險，莫講話有床蝨，跌落街，會死人」。但亦有網民認為與床蝨無關，「真係中床蝨的話，床褥角位應該有好多黑點同啡紅色一片」、「似有人瞓覺賴尿，要擺出窗外曬乾」、「如果係『正常人』的話，唔會咁曬床蝨，而會將張床墊成張掉走+全屋滅蝨」。