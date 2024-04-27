內地女在港目擊婆婆馬路中摔倒　多人衝過去幫忙　激讚：溫暖城市

香港人有愛！有在港留學的內地女子分享一件暖心事件，她於街上目擊有位婆婆在馬路中心摔倒，在路邊經過的多名港人立即衝過去幫忙，有位叔叔一直向來往的車輛示意有人摔倒，樓主亦和叔叔扶起婆婆到路邊。對於港人樂於助人的行為，令樓主讚嘆，「有時候會發自內心地覺得這是座溫暖的城市呢」。



港人樂於助人的行為令發文的內地女子讚嘆，「有時候會發自內心地覺得這是座溫暖的城市呢」。（資料圖片）

該內地女子於小紅書以「剛剛在香港扶起來一個摔倒的老人」為題發文表示，在回大學的途中，目擊有位婆婆「在馬路中央直挺挺地倒了下去」，在路邊散步的一家三口毫不猶豫就直接衝過去幫忙，有位叔叔一直向來往的車輛示意有人摔倒，她亦和叔叔扶起婆婆到路邊。她憶述，「奶奶眼鏡摔破了，臉也在流血。想到自己的奶奶前兩天也跌倒了就一陣心酸」。

該女子表示，聽不懂協助婆婆的路人在說什麼，但猜想大概是要送婆婆去附近的醫院，「走出去好遠還看到他們在路邊陪着奶奶」。女子說，來港已有兩個多月，「繁華的地方沒怎麼逛過，總是在市井遊蕩，有時候會發自內心地覺得這是座溫暖的城市呢」。

由於內地有不少「碰瓷黨」，有內地網民擔心，「不要可能會被坑錢」、「不是你撞，為什麼要扶？」，不過大部分內地網民指出，「香港放心大膽扶，雖然大家都很有邊界感，但當有需要的時候，反而比很多地方更熱心」、「經常有老年人跌傷旁邊不相識的人都會即時幫忙，不幫忙會受到道德指罵」、「在香港真心希望大家遇到同樣事件也可以伸出援手，真的不要怕被坑，哪怕遇上了，旁人會幫你作證，而且隨處有天眼，不會那麼輕易被定罪，而坑人者給假口供妨礙司法公正才真的會有牢獄之災」。