O型血夫妻誕A型血女兒　夫認定妻出軌離婚　7年後揭逆轉真相慘了

夫妻相處最重要是信任！台灣高雄1名男子與妻子血型同是O型，詎料生下不可能出現的A型血女兒，男子質疑妻子出軌，最終離婚。7年後男子向法庭申請親子訴訟，卻揭發逆轉真相，證實妻子沒有出軌，錯誤全在醫院，於是向醫院索償55萬新台幣（約14萬港元）。法院二審近日再判男子敗訴，全案定讞。



男子多次帶小女兒驗血及進行親子DNA鑑定。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，該男子於1997年與內地妻子結婚，婚後誕下3名子女，沒料到2008年4月出生的小女兒，竟成為2人離婚導火線，事關男子與妻子血型都是O型，小女兒卻是A型血，屬於「不可能事情」。男子質疑妻子出軌，2人爭吵不斷，最終在2014年調解離婚，結束17年婚姻，孩子也被帶回內地照顧。

直至小女兒13歲返回台灣讀書，男子為了確認小女兒是否親生，於是回到當初婦產科醫院檢驗血型，檢測結果仍顯示女兒為A型血，因而認定妻子出軌，向法院聲請親子訴訟，確認子女關係不存在。

台灣高雄1名男子與妻子血型同是O型，詎料生下不可能出現的A型血女兒，遂質疑妻子出軌，最終離婚。（示意圖／gettyimages）

然而事件迎來大逆轉！法院接納審理後，男子再做DNA親子鑑定，顯示小女兒血型為O型，證明小女兒是其親生骨肉，原來一切都是醫院錯誤導致。

醫院解釋，男子小女兒第1次檢驗時，結果確實為A型血，惟同日複驗後確認是O型血。醫院又稱，當時已知悉錯誤，並公布正確血型，但由於當年還是紙本病歷系統，轉換成電子檔時沒修改資料，才會導致「烏龍」。

驚悉真相的男子，轉而指控醫院疏失，稱擔心女兒若遇重大事故恐輸錯血致命，要求醫院賠償親子關係訴訟費、親子鑑定費用和精神撫慰金共55萬新台幣（約14萬港元）。

男子指控醫院疏失，要求醫院賠償55萬新台幣（約14萬港元）。（示意圖／gettyimages）

不過一審法院法官指出，男子2014年已經離婚，卻到2021年才聲請親子訴訟，而這這段時間未盡撫養責任，判男子敗訴。男子不服上訴，二審法院法官認為，醫院知道血型誤植後，已即時通知更正，沒有「輸錯血」風險問題，維持男子敗訴。全案定讞。