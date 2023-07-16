夫做DNA親子鑑定證5歲女非親生　妻呼冤調查峰迴路轉　揭崩潰真相

現實往往比電視劇更「狗血」！外國一名人夫因覺得5歲女兒長得不像自己，於是帶女兒做DNA親子鑑定，發現確實與女兒沒有血緣關係，質疑妻子「出軌」，更表示要離婚。不過妻子堅稱自己沒有「出軌」，為證明清白開始調查，卻發現驚人真相。



外國一名人夫因覺得5歲女兒長得不像自己，於是帶女兒做DNA親子鑑定，發現確實與女兒沒有血緣關係，質疑妻子「出軌」。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，外國一名29歲人妻於《Reddit》發文表示，31歲丈夫覺得5歲女兒與自己長得一點也不像，懷疑她「出軌」背叛，於是丈夫帶女兒進行DNA親子鑑定，結果發現女兒確實不是自己親生，氣得想要離婚。

鑑定結果令人妻相當震驚，堅稱她「從未出軌」，也沒有對不起丈夫。為了證明清白，人妻開始調查女兒身世，驚訝發現原來她的親生女兒在出生時就與別人的嬰兒調換了。

鑑定結果令人妻相當震驚，堅稱她「從未出軌」，也沒有對不起丈夫。（示意圖／gettyimages）

數周後人妻找到親生女兒下落，親生女兒當年被另外一個家庭抱走，後來發現沒有血緣關係後，親生女兒就暫時被送到國家寄養機構。人妻於是進行領養手續，「我很感激她（親生女兒）安全還活着。我們立即開始了收養程序」，並向當初接生的醫院索取巨額賠償金，以幫助她們搬到更大的家。

人妻也告訴現時的5歲女兒，其「姐妹」將會搬過來一起居住，5歲女兒得悉後相當興奮，「現在我專注於我的女兒們，希望能夠規劃美好生活」。

人妻表示，得知真相後，她與丈夫的關係比以往更牢固（示意圖／gettyimages）

人妻又提到，得知真相後，她與丈夫的關係比以往更牢固，「我愛他勝過世界上的一切，他也愛我。我們經歷了地獄，終於走了出來」。

事件引來網民熱議，紛紛留言祝賀，「很高興聽到妳找到了妳的親生女兒，希望妳一切順利」、「天哪，這真是一個瘋狂故事！祝妳新生活好運」。