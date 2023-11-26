用八達通買$22麵包疑遇系統失靈　港媽不滿店員應對：以為我偷嘢

電子支付愈來愈普遍，不過電子工具一旦故障，就會為買賣雙方增添麻煩。有港媽在網上抱怨，指攜同嬰兒到坑口購買麵包，用手機八達通卡支付22元。她以為首次拍卡時未能扣錢，於是再拍卡，其後翻查紀錄證實其中1次成功扣錢，但店方收銀機卻無法列印收據。

麵包店負責人因未能確認已收錢，致電求助不果，遂叫店員向港媽索取個人資料，稱若有問題就聯絡她。港媽不滿做法，反要求報警以證清白，過程歷時至少10分鐘，最終港媽獲放行，女負責人沒有道歉。網民看過港媽遭遇笑言「22蚊都搞咁耐，執咗佢算啦」、「同情你的遭遇」。



樓主購買價值22元麵包。（facebook群組「西貢將軍澳討論區」圖片）

樓主在facebook群組「西貢將軍澳討論區」表示，本年11月17日下午3時許，推住嬰兒車到1間麵包店購買價值22元麵包，由於需要照顧小朋友，她手忙腳亂使用手機八達通卡付款，以為第一次拍卡時沒有扣到錢，所以立即拍第二次。雖然收銀機顯示未能完成交易，但港媽手機顯示八達通已付款，於是她翻查八達通交易紀錄，最新一行寫上「已讀取卡，沒有收費」，第二行則顯示同一時間「消費22港元」，換言之，其實首次拍卡已成功付款，第二次再拍亦沒有重覆扣款。

樓主手機最新一行寫上「已讀取卡，沒有收費」，第2行顯示在同一時間「消費22港元」，表示她首次拍卡已成功付款，第二次再拍亦沒有重覆扣款。（facebook群組「西貢將軍澳討論區」圖片）

樓主立即將記錄展示給女店員和女負責人，但她們表示因收銀機未能列印收據，所以不肯定是否收到錢。隨後樓主任由兩人查閱手機，但她們不停指住「沒有收費」一行，樓主解釋第二行顯示已付費，又指本身結餘有394.1元，經扣除22元麵包費用後，剩下372.1元。女負責人其後致電求助，內容提及樓主「堅持話自己扣咗錢，但係店鋪又冇收到」，令樓主感不滿，擔心附近居民「聽到唔知以為我（樓主）係偷嘢斷正，等警察拉」。

手機應用程式顯示交易詳情。（facebook群組「西貢將軍澳討論區」圖片）

女負責人之後吩咐店員向樓主索取個人資料，包括姓名和電話號碼，「查完有問題嘅話先至再聯絡返我（樓主）」。樓主更加不滿對方做法，立即要求報警處理，但女負責人認為無需要，僅要求樓主留下個人資料。樓主反指已經付錢，「做咩要留電話號碼同埋名呢？係你個收銀機個系統有問題，出唔到張單據，點解要我企喺度等？」，強調她已非常有耐性配合麵包店調查，堅持不想留下資料，建議報警處理。

女負責人最終屈服，沒有要求樓主留下個人資料，同時批准她帶同麵包離開，但沒有道歉，過程擾攘至少10分鐘。

其他電子工具顯示樓主支付22元麵包錢。（facebook群組「西貢將軍澳討論區」圖片）

不少網民看過港媽經歷笑言「22蚊都搞咁耐，執咗佢算啦」、「同情你的遭遇」、「我係你就以後都唔幫襯！消費時間同價錢已代表你畀咗錢啦！問你要電話同姓名為咗咩先？」、「使乜同佢講咁多，佢要麻煩你，你咪麻煩返佢，直接報警唔使理佢」。

（facebook群組「西貢將軍澳討論區」）