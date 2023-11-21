枴杖婆婆欲坐港鐵關愛座　港媽竟衝前霸位　乘客眼火爆讓座再咁做

雖說只要有需要就可坐關愛座，但面對老弱主動讓座也是應有之義。有港男近日乘搭港鐵，看到1名需要枴杖輔助步行的婆婆打算坐到關愛座，行近座位之際，1名港媽卻突然衝前「攝位」，為年約3歲的兒子「霸位」。最終港媽並無讓出關愛座予婆婆，港男目擊過程直言「火都來」，當下先讓座予婆婆，轉車時又刻意於港媽一家身旁嘲諷，對方丈夫疑感尷尬，其後帶同妻子及兒子走到遠處，帖文引來網民討論。



有港男近日乘搭港鐵，看到1名需要枴杖輔助步行的婆婆打算坐到關愛座，但1名港媽卻突然衝前「攝位」，為年約3歲的兒子「霸位」。（資料圖片）

「真係睇到眼火爆……」該名港男於facebook發文，指本月18日下午，於北角乘搭港鐵過海往將軍澳方向時，看到1名需以枴杖輔助步行的婆婆，上車後慢慢步向關愛座。正當婆婆即將走到座位之際，港男指1名操「流利廣東話夾一兩句英文」的港媽突然衝上前，擋於關愛座前方為兒子霸位，「攝咗喺個阿婆前面，企咗喺個關愛座前面等佢個3、4歲嘅仔走去坐」。

港男形容婆婆當時「呆一呆，企咗喺個港媽隔籬」，而港媽僅望了婆婆一眼，未有任何反應，「繼續畀個3歲精精神神嘅細路跳下跳下咁去坐個關愛座」。港男直言「見到火到來」，於是立即起身讓座予婆婆，又指港媽的丈夫目擊一切但未有作聲。

港男決定為婆婆出頭，在對方身邊「大大聲講：『X，都唔知人點做人阿媽，教個仔去搶阿婆位……』」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

婆婆坐下後感謝港男，他於是問婆婆是否主動讓出座位給小朋友，「佢話唔係，佢話見個女人一嘢攝埋去，佢仲以為個女人咁好心幫佢霸位」。後來港男於油塘站轉車，在月台再次遇上港媽一家，決定為婆婆出頭，在對方身邊「大大聲講：『X，都唔知人點做人阿媽，教個仔去搶阿婆位……』」。他指港媽丈夫見狀疑感尷尬，「即拉個老婆同個仔去無雷公咁遠等上車」。

港男事後仍為婆婆感不值，批評涉事港媽教壞兒子，「講真，如果個細路係瞓着，佢抱住，我覺得ok，但佢搶個用枴杖嘅阿婆個位，仲要係望到個阿婆。真係心諗，唔X係啊……我以為個阿婆識佢哋或見細路讓佢，點之唔係」。

帖文引來網民討論，不少人批評涉事港媽成為兒子最壞榜樣，「唔理咩人講咩語言，嗰位所謂『媽咪』本身已經係冇家教，位『爹啲』見到都咁都唔出聲，唉，希望唔好代代相傳至好」、「而家做人父母嗰啲，覺得自己個小朋友就係一切，全世界嘅人都要讓佢嘅小朋友」、「所以做父母真係要考牌」。