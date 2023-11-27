慘！男孩到髮型屋剪髮　看新髮型即崩潰痛哭　網民驚：像狗啃一樣

滿心期待剪頭髮，成果卻不似預期，的確淒涼。內地近日瘋傳1段影片，雲南有男孩到理髮店剪頭髮，卻被髮型師剪成超短髮髮型，剪完後男孩感覺太醜，當場啜泣。而涉事髮型師事後疑似被老闆即場解僱。

影片引來網民熱議，不少人都批評髮型剪得差，「像狗啃的！放大了所有缺點！」、「給人剪成理科學霸了」、「真是太離譜了」、「男人的眼淚」；也有網民安慰男孩，「過幾天就好看了，因為頭髮又長出來了啊」。



內地近日瘋傳1段影片，雲南有男孩到理髮店剪頭髮，卻被髮型師剪成超短髮髮型，剪完後男孩感覺太醜，當場啜泣。（影片截圖）

綜合內地媒體，事發11月19日，該男孩到雲南1間理髮店剪頭髮，結果被髮型師剪的髮型「醜哭」。

從網上流傳影片見到，剪了超短髮髮型的男孩，坐在理髮椅上低着頭不停地哭，久久未能回復情緒，後方的髮型師則露出迷茫表情，不知所措。

這時疑似老闆開口，直接叫髮型師不用再上班，「這個XX（髮型師名字）你明天不要幹了，本來人家上次想剪短1點留長1點，這次又給人家剪短，換做是我，我也不開心啊」。暫未知髮型師最終最否真的被解僱。

影片引來網民熱議，不少人都批評髮型剪得差。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人都批評髮型剪得差，「像狗啃的！放大了所有缺點！」、「給人剪成理科學霸了」、「這個剪的真的很醜啊！我一般覺得男生寸頭髮型不可能剪醜吧，結果這個真是太離譜了」、「這還不醜？這個頭髮髮際線都沒剪齊」、「男人的眼淚」、「真的沒人能笑着走出理髮店」。

也有網民安慰男孩，「過幾天就好看了，因為頭髮又長出來了啊」。另有網民分享同類經歷，「我兒子上次去理髮沒剪好在路上就開始哭，回家哭好久哭的可傷心了，他考試沒考好都沒見他哭過」、「我兒子前幾天剛經歷了，邊剪邊哭」。