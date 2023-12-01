公屋｜港媽二派寶田邨　現場見鹹濕伯昅短褲女仲…　1點網民勸拒絕

【公屋／屯門公屋／屯門三寶】差過屯門三寶？有港媽兩母女輪候公屋5年，首派富蝶邨拒絕後，二派獲屯門寶田邨月租1,348元月租單位，親身前去看環境時遇到兩情況，擔心正就讀中學的女兒出入不安全。許多網民力勸港媽拒絕，認為中轉屋本身即使拒絕也不計編配，而「 寶田簡直一個災區」，品流複雜很多單身老人和道友，甚至形容是「屯元天最差屋邨」；但亦有邨民認為寶田的交通方便，「如派高層也可接受」。港媽聽完網民意見後，始終搭擔心女兒出入安全，已決定拒絕。



港媽兩母女公屋二派寶田邨，現場看環境很好，但怕「太雜」。（資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指她們母女二人公屋二派屯門寶田邨，照片所見，她派到第七座單位月租1,348元。兩母女輪候公屋5年，首派大埔富蝶邨，拒絕後今次專程去寶田看環境，在邨內撞正阿伯「睥住短褲女行路」，行到巴士站附近她又遇陌生男人「問人攞錢」，感覺「都幾雜」。

樓主女兒正讀中學，實地考察後擔心「（女兒）行出行入唔放心」、「我都好低要求，我都是諗囡囡先」。由於寶田屬中轉屋，今次拒絕不會計算1次編配，換言之還有兩次機會。

有網民和樓主情況類似，也有到寶田邨視察，交通雖然方便，但邨內單人單位多，許多道友和單身老人，「啲人太雜，兩母女日日提心吊膽」。許多人認同只有兩母女住應該拒絕，「 寶田簡直一個災區」、「我都好驚行嗰邊，日頭反而冇乜點，但係7點左右，附近好暗，冇乜燈，又多奇奇怪怪嘅人流連」、「全屯門最差的一條邨，罪惡溫床」。另外又提到寶田邨公屋廁所特別細，整體比屯門三寶更差。

有網民認為區內環境和交通都不錯，如果派高層可以考慮。（資料圖片）

不過，有網民指寶田邨周邊都是私人屋苑和商場，之後會有新商場落成，如派高層也可接受，「一、二座只有老人在樓下食煙吹水沒什麼，那條邨都多女孩返學放學，至於會唔會學壞就睇個人」。

有寶田邨民指，其實該邨只有20年樓齡，「1至4座就唔好考慮，5至8真係唔錯」，近巴士站和輕鐵，交通方便，「比起新樓和菁田方便得多」、「我住咗9年感覺唔差囉」。而且所有公共屋邨「咩人都有」，只有分「你睇唔睇到」。

港媽後來回應指，寶田邨環境的確可以，但真的擔心品流複雜，「個女行出行入唔太放心，加上本人要上班，都想住得安心」，已決定拒絕。

（facebook群組「香港公營房屋討論區」）