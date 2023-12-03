搭商務艙飛大阪！港男獲派額外餐點仍指無服務　網民：西客認證

搭乘頭等或商務艙客人，想要更優質服務原是無可厚非，但日前有港男乘坐某航空商務艙飛往大阪，指進食主菜後因為不夠飽，所以要求空中服務員額外給予1份餐點以及雙份芝士，又批評登機時未獲迎接和迎賓飲料，故發文指「成程機服務就無乜」。有網民根據其所乘搭航班航程，指出獲派額外派餐已經很不錯，反問樓主到底想要什麼服務；亦有看不過眼的網民批評他為西客，「你都幾貪心」、「派餐唔係服務咩？餵埋你食好唔好」。



有港男乘坐航班商務艙飛往大阪，獲派兩份餐仍指「無乜服務」，被批「西客」。（示意圖／資料圖片）

該港男在facebook群組「航空膳食藝術坊 Art Home of Aviation Catering」發帖，指他日前乘搭航班由香港飛往大阪關西機場。他表示，雖然並非「頭嗰批上機」，但登機後卻沒有迎賓飲料，亦未獲空服員迎接；其後派餐時，他吃完主菜後覺得不夠飽，要求空中服務員額外給予另1份餐點，卻略嫌「煮過龍」有些硬；吃完芝士後再要求另外給予雙份，空服員亦照樣提供，但他最後仍發文指「成程機服務就無乜」，惹來網民關注。

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帖文留言一面倒批評樓主「西客」，「你都幾貪心」、「啲Crew（機組人員）肯畀第二份餐你，又畀第二份芝士你都叫無服務，其實大可以話無晒」、「淨係會挑剔嘅人，無論有咩服務，有幾多個餐，幾多份芝士都係唔會識感恩」、「牛扒你估即刻煎畀你？放喺個烤爐咁耐，緊係Overcooked」、「派餐唔係服務咩？餵埋你食好唔好，呢啲咪叫貪得無厭」、「畀你坐First（頭等艙）咪要Captain（機長）服侍先叫有服務」、「使少少錢就好似要人哋跪地斟茶畀佢」。

根據相關航空網上資料顯示，由香港國際機場飛往關西機場，全程需時約3小時45分鐘，有網民就計算空中服務員各項準備，再加上需要照顧其他乘客，其實樓主待遇「已經唔錯」，「唔計飛機升降，得返2個半鐘，Serve 42個客，2-3個Cabin crew，算係咁㗎喇」，並反問樓主「2-3個鐘食咗兩個主菜，兩份芝士，其實（仲）要咩Services？」。

（FB「航空膳食藝術坊 Art Home of Aviation Catering」）