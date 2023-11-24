7旬女司機去食早餐　突頭暈泊車變踩油直撼餐廳　2食客捱撞斷腳骨

去吃早餐竟駕車撞入食店？馬來西亞1名7旬華裔女司機朝早載朋友到茶餐室吃早餐時，突然踩油撞入餐廳內，撞倒椅櫈直再撼牆角才停下，車頭嚴重損毀。車禍中2名食客閃避不及被撞倒地上，腿部骨折鮮血直流，需送院治理。當地傳媒指女司機當時想泊車吃早餐及服藥，但突然感頭暈誤踩油門才出事，她事後深感自責，因受驚過度由兒子送往醫院檢查。



馬來西亞7旬華裔女司機駕車去吃早餐，泊車時突踩油撞入茶室內。（網上圖片）

馬來西亞日前流傳有私家直撞入茶室的影片，當地媒報道，1名7旬華裔女司機於本月22日早上9時，載友人去吉隆坡蕉賴區的茶餐室吃早餐，泊車時突然踩油門失控直衝餐廳內部，椅櫈、食物碗碟全部撞飛，直至撞上牆角才停下。餐廳內2名食客捱撞後躺在地上，分別是華裔老婦及華裔男子，其中老婦被撞到動彈不得，但後來揮手向眾人示意有知覺。

老婦捱撞倒地，之後揮手示意。（影片截圖）

片段中黑色私家車撞上牆角，有枱子的碎片卡入車頭，損毀嚴重，駕駛座已不見人影。2名傷者的子女其後趕到現場，將他們送院治理。

該村的管委會主席接報到場了解，指女司機是餐廳的熟客，當時正準備去吃早餐再服藥，未料到泊車時突然頭暈，懷疑是低血糖所致，她原本想停車，卻誤踩油門。事發時餐廳內有不少村民正用餐，女司機對撞傷人深感自責，雖然未有受傷，但受驚下需由兒子載她到醫院檢查。

受影響的茶餐室雞飯檔口被撞毀，要暫停營業，2名捱撞食客均腳部骨折，管委會已提醒司機應到醫院慰問傷者及向茶記老闆討論賠償問題。

（綜合）