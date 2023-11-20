遭8子女送入老人院　2年間不聞不問無探望　老婦一番話令網紅淚崩

「養兒防老」雖然已經被人視為落伍思想，但父母老邁，子女花時間探望照顧也是應有之義。馬來西亞1位女網紅表示，認識1名年邁婆婆，喪夫不足1個月，就被8名子女送到安老院，住了2年從無探望或慰問，但婆婆沒有怪責子女，反而叮囑網紅好好侍奉父母。婆婆所言令網紅不禁落淚，至今年3月，網紅得悉婆婆在睡夢中過身，分享經歷後引來不少網民留言，紛紛表達惋惜。



8名子女大部份已成家立室，並將母親送入老人院。（《一念無明》電影截圖）

樓主在TikTok以文字方式訴說悲慘事件，表示曾到1間老人院，認識1名60多歲婆婆，傾談期間得知對方有8名子女，當中7人正在工作，並已成家立室，餘下1人剛剛進入大學，本身一家人樂也融融。

豈料丈夫過身不足1個月，子女以無人有能力照顧為由，將婆婆送到老人院，起初也答應每周探望1次，但最終沒有兌換承諾。婆婆被「遺棄」在安老院大約2年，由於她腿部患神經痛，只能用輔助拐杖走路，而子女又住得遠，她無法親自前往子女住所。

2年間無人探望，婆婆雖然感到難過，但沒有怪責子女。（《一念無明》電影截圖）

網紅指，婆婆雖然感到難過，但沒有怪責子女，反而常常為他們祈禱，希望他們「永遠健康，受上天庇佑」，又將所有看護人員視為子女看待。談起至親時，婆婆想到傷心處仍會眼泛淚光，而網紅更不禁哭了出來，痛心表示「（婆婆）還叫我別稱她阿姨，可以叫她媽媽，希望我有時間來看看她」，又叮囑她好好侍奉父母。

網紅早前得知，婆婆今年3月在睡夢中安詳過身，她不知對方子女的反應，但深感惋惜並分享婆婆的經歷，引來不少網民留言，「把父母送去老人院並沒有錯，但不去探望就是孩子的錯了」、「早日安息」、「一路安好」。

（綜合）