有賊！內地女港鐵站增值八達通　鈔票塞機往求助慘被偷卡：我活該

港鐵站有賊！有內地女子於網上發文分享連環不幸事件，她於港鐵站內使用增值機為八達通增值，結果因紙幣未捋平，弄塞了入鈔口，令機器發生故障，八達通卡亦拔不出。事主按了召援後在原地等了5分鐘，但還是沒有職員來協助，於是只能前去客務中心求助，沒想到回來就發現八達通被偷，不禁大呻「一直在走衰運」。



有內地女子於港鐵站內使用增值機為八達通增值，結果因紙幣未捋平而弄塞了入鈔口，機器出現故障，沒料到走去向職員求助期間被人偷走八達通卡。（小紅書圖片）

該內地女子於小紅書以「是我衰把港鐵機器弄故障了 活該卡被偷了」為題發文，內疚地說「是我給港鐵人員添麻煩了，卡也被偷了」。她憶述，當天於港鐵站內用增值機為八達通增值，從卡包裏掏出一張折成3層的100元紙幣，隨便捋平了一下，就把前端塞進入鈔口，「結果一下子就塞住了，顯示機器故障了，我嘗試拿卡拔不出」。

該女子說，按了召援原地等了5分鐘還是沒有職員來協助，於是只能去相隔幾米的客務中心排隊，然後向職員求助，沒想到折返時就發現八達通被偷。 她表示，在客務中心排隊時，見到有人過去增值，她跑回去時，隊伍再加長，後來有位女士見到機器故障就改用另一部，「我以爲這就安全了，後來有個大媽也站在那，我也沒多想⋯⋯現在想想我真的是蠢」。

女子指出，她使用的是學生八達通，印有姓名和照片，儲值額只餘10多元，「我想不到她拿走的動機」。她慨嘆，「最近麻煩的事真的多，也很背，一直在走衰運」。

該內地女子為八達通增值弄致機器故障，增值機屏幕顯示「暫停服務」。（小紅書圖片）

網民留言批評，「八達通都偷這麼賤」、「這就屬於很惡劣的盜竊行爲了」，指出「能不能反手報警」，不過也有網民猜測「會不會是好心人幫你拿去客服了？明天先去問問再報失吧」，有網民則建議樓主「轉用手機八達通」。

有熱心網民告知樓主報失流程，「學生八達通可以報失，請盡快報失以規避損失，因為報失提交後三個小時內你的卡仍然可以消費。之後補辦的八達通會在一兩個星期左右郵寄到你家地址，補卡手續費從原卡餘額扣除（如餘額不足，會扣至負數，增值後即可正常使用）」、「你還可以臨時到港鐵站拿一張臨時八達通，但是要交押金，這樣你就可以用着學生價」。