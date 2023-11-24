娘家長輩病重入ICU　奶奶「提醒」要買喪禮用品　人妻：記一輩子

婆媳關係複雜，若說話時加以避諱，溝通或更融洽。台灣1名人妻狂數奶奶不是，指早年娘家有1位至親長輩在深切治療部留醫，奶奶見她探望後回家，未有多加關心，反而直接問「往生被買了沒？」。人妻明知往生被是喪禮用品，認為長輩雖然病重，但仍未過身，不滿奶奶所言，直言記恨一輩子。

早前奶奶確認罹癌，人妻再次想起事件，同樣未有關心，反而「留名」等待死訊，得知奶奶出院甚至大失所望。網民明白人妻感受，「下次帶條往生被給她吧」、「好媳婦，天冷了，快去買往生被」、「你跟她說『媽你往生被我買好了，你可以隨時出發』」。



往生被為喪禮用品，奶奶詢問樓主有否為長輩買好往生被，如同詛咒樓主長輩會死。（淘寶圖片）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，奶奶一直看不起她和娘家，認為丈夫事業順風順水，她的家世背景根本配不上，所以將她「當成出氣包，口無遮攔沒有同理心」。早年樓主父親癌症接近末期，奶奶曾阻止她帶子女返娘家和到醫院探望，說「去醫院看他（樓主父親），也不會比較好」。

之後樓主娘家亦有1位至親長輩患了重病，在深切治療部留醫，她前往探望，回家後心情尚未平復，本也沒有期望奶奶會關心長輩的病情，沒想到對方第一句話竟問「往生被買了沒？」。往生被是喪禮用品，用來蓋上往生者，通常有咒語經文加持，用意為消除往生者者業障，蒙佛接引，樓主認為奶奶1句如同詛咒長輩會死。

她指當時丈夫立即代為澄清「人沒死，還在努力搶救」，奶奶卻不覺有問題，更反駁「你們年輕人不懂，往生被要準備」，樓主聽到即跑入房間氣到發抖。後來樓主最後1位年邁血親離世，奶奶知道她無人依靠，「態度更明顯，肆無忌憚在別人面前損我笑我」，她明言一直記住「往生被」一事，憤怒指「妳咒她死，我記一輩子」。

樓主憤怒形容「妳咒她死，我記一輩子」。（《BB來了》電視劇照）

早前奶奶確診罹癌，樓主不感關心，反而暗暗想着「等着看，妳也有今天」，她獲悉奶奶病情好轉，獲准出院後，甚至大感失望，爆粗連說3次「她還沒死」，又指丈夫事業江河日下，奶奶身體狀況大不如前，所以「留名等看」奶奶過身。

不少網民得知樓主經歷，也明白她為何毫不關心奶奶，「下次帶條往生被給她吧」、「好媳婦，天冷了，快去買往生被」、「你跟她說『媽你往生被我買好了，你可以隨時出發』」、「奶奶怎麼對妳，你就怎麼對他，往生被一條不暖，再一條，保證促進血液循環整個人熱起來」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）