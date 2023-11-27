離譜！偷車賊疑設局中局扮職員及朋友　騙車主親交車匙當面駛走

馬來西亞發生令人驚訝的偷車事件，一名偷車賊竟然在車主及洗車公司面前，將車子駛走偷去。25歲事主事發當日駕駛親友的價值9萬吉令（約15萬港元的）本田思域私家車，到洗車店交給職員洗車，可是有名男子突入，在不足2分鐘內，成功從事主手上取得車匙，登上私家車後開車揚長而去，事後事主及職員才知對方是賊人，過程被閉路電視拍下，由於事件經過十分離奇，影片迅即在網上瘋傳。



綠衣男在洗車店外的街上行為鬼祟，曾想打開一輛泊在店外的私家車的車門，但不成功，他於是直接走進涉案洗車店內。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發於本月20日，25歲事主駕駛本屬於親友的本田思域私家車，到沙亞南16區的1間洗車店洗車。

當日一名身綠衣的男子在洗車店外的街上行為鬼祟，曾想打開一輛泊在店外的私家車的車門，但不成功，他於是直接走進涉案洗車店內。從店內的閉路電視片段，可見綠衣男進店後，即坐上事主的本田思域。而車匙當時是在洗車店的店員手中。

+ 1

不過綠衣男坐上車後，便叫店員將車匙給他。店員雖以為綠衣男是事主朋友，但仍有戒心，未有即時交出車匙，並呼叫示意鏡頭外的事主走過來，店員才把車匙交回事主。

然而，綠衣男與事主說了幾句，事主便以為綠衣男是洗車之店店員，結果他親手把車匙交到對方手上。綠衣男得手後，立即開車逃去，開車前還跟店員握手，整個偷竊過程不夠2分鐘，令人極為震撼。