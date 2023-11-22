的士罷工｜Uber「冇保險收費貴」仍多乘客　網民列7點籲的哥反思

17個的士團體召集逾500輛的士原訂今早（22日）11時至下午2時罷工，抗議白牌車平台Uber搶生意，但因場地問題暫時取消。有網民在討論區發文，稱理解司機們的不忿，但當中列出7項要點，希望的士司機就算罷工也應先想想，為何市民明知白牌車無保險收費又更貴都有人坐，試試從消費者角度出發，又揶揄業界要求打壓白牌車時「自己掛單做 URER TAXI」、而且還動輒將車cam片放上網公審，一樣打擊市民的信心。



帖文引起許多網民認同，有留言為的哥抱不平，認為司機交昂貴車租，被搶生意生氣有理，有人也因為保險問題而一直拒搭白牌車，但也認同的士扣分制抽出害群之馬有其必要性，「罷工只會令更多人選擇Uber」。



的士業界罷工抗議白牌車平台Uber搶生意，但有網民列出多點建議司機反思，為何市民付更貴價錢兼無保險都拒坐的士。（資料圖片）

17的士團體預告本月22日於林村許願樹停車場罷工，抗議白牌車平台Uber，逾500的士參與行動。但林村許願廣場主席鄭倫光接受《香港01》訪問時，指村民擔心造成大塞車，確認終止租場予的士業界罷工。的士業界隨後指時間緊迫，暫時取消罷工行動。

有網民在親子王國討論區發文，就的士業界罷工有感而發，認為他們被白牌車搶生意一定有不忿，「白牌冇保險，最重要係收費比你貴喎」，其實更要反思為何白牌車搶到飯碗，又針對的士司機「揀客」等問題提出7點，「罷工之前，請你哋停一停、想一想以下的情況 」。

第一：長途唔鍾意，吉車出返市區即係要蝕油錢

第二：短途又唔鍾意，浪費咗搵一個「理想」嘅客

第三：唔鍾意兩站客（乘客分站落），「我試過畀個司機話阻住佢啲時間」，但明明上車前已交代清楚

第四：見過無數次老人家截的士，「成功率只有3成，次次都係睇唔到？抑或唔想載？」

第五：我徬徨時截的士，「你哋冚旗停喺我面前（講）『你去邊呀』」，明明非交更時間，的士一聽目的地不理想，「你哋好型咁耍手連回我一句都冇就走咗」

第六：現時流行電子支付，司機會說八達通機慢又要上網，支付寶要開內地戶口，「總之多多理由推，最後話畀現金啦」

第七：兜路，永遠收齊頭數，「這些我都唔同你計，已經麻木」



她認為如司機站在消費者角度想「仍會選擇的士嗎？」，又揶揄業界要求打壓白牌車的同時，「依家自己掛單做 URER TAXI」、「你哋仍可這麼理直氣壯嗎？」。市民坐更貴又無保障的白牌車，屬最簡單直接表達不滿的方法。

2022年7月19日有的士團體到政總請願籲修例規管Uber。（張浩維攝）

樓主續指，司機拒檢討自身問題，「反而變本加厲用罷工來威迫」，口說知道業界有害群之馬，「點解唔嘗試對自身行業抽走啲害群之馬，免得繼續被人乘虛而入」、「淨係指責他人，但睇唔到自己嘅問題」。而且現時的士司機動輒將車cam片放上網公審，也大大打擊市民信心，「有陣時當面同佢嘈，一陣佢擺條CCTV上網驚俾人公審，但我會出聲提示佢要專心揸車」。

的士業與運輸署署長會面。（林靄怡攝）

帖文被許多網民贊同，如果陪過老人家到政府診所復診一定有同感，「烈日當空排隊等的士，連續幾架吉的士都扮睇唔到走咗去，心情非常徬徨同無奈」，住旺區的網民也大呻如非長途難以召車、司機以不識路為由「揀客」的情況也花樣百出，態度也差得誇張，「（司機）見有人過馬路竟然畀油加速，嬲你咪講粗口囉，理解喎」。

也有網民為的哥抱不平，認為的士因牌照問題每更車租都貴，「白牌車唔使畀租」，如果白牌車司機有同樣的租金成本，「你又睇下Uber司機會否揸得咁從容」、「你叫白牌畀返牌費出來」。

部份人認為從不覺白牌車司機態度就好，而是他們本身有分數制度，「佢哋唔敢咁明目張膽」，一樣有害群之馬出現，故的士扣分制有存在必要，「都係因為的士做唔到人哋要求才出現（白牌車）」。有網民表示，自己考慮到保險問題從不會坐白牌車，但的士罷工可能會進一步令市民反感，「罷工只會令更多人選擇Uber」。