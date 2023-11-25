2大媽4秒閃電手偷豬肉影片瘋傳　1人下手、1手接贓　網民罵：丟臉

「天眼」無處不在，當賊人以為完美犯案時，其實過程已被閉路電視拍下！湖北武漢有2名大媽到豬肉檔佯裝挑選豬肉，其中1名穿深色褸的大媽在前面左翻右翻，趁職員招呼其他客人時，左手將豬肉反手遞向後方穿淺色褸的大媽，同黨甚有默契地藏好豬肉後離開，整個過程極速4秒內完成。深色褸大媽更是藝高人膽大，逗留多5秒繼續扮揀豬肉才離開。



案發時的閉路電視片段在網上瘋傳後，網民直指「這應該報警！ 並且報道後續的結果！ 警示那些貪圖小便宜的人」、「這麼丟人啊」、「這段影片每天發一次，讓她親戚朋友、兒女們都看看她們的醜事」。



前方穿深色褸大媽（右二）佯裝挑選豬肉。（網上影片截圖）

網上瘋傳的影片長約16秒，事發於11月21日上午9時許，湖北武漢一處豬肉檔的職員正在切豬肉，3名女顧客靜心等候，涉案2名大媽一前一後站在豬肉檔另一邊，當中前方深色褸大媽右手以拖抹手毛巾遮擋，左手則把豬肉反手遞給後方淺色褸大媽，同黨立即接住，用袋遮好後轉身離開，2人合力在4秒內極度把偷走豬肉。深色褸大媽更若無其事，繼續佯裝挑選豬肉，多逗留約5秒，見無人發現就離開。

據了解，有人報稱2名大媽當天接連去3間店鋪犯案，除了豬肉之外，還偷取豆豉麵條和2樽麻油。

深色褸大媽若無其事，繼續佯裝挑選豬肉，多逗留約5秒，見無人發現就離開。（網上影片截圖）

網民表示「這應該報警！ 並且報道後續的結果！ 警示那些貪圖小便宜的人」、「這麼丟人啊」、「這段影片每天發一次，讓她親戚朋友、兒女們都看看她們的醜事」、「省下的錢買保健品了」。

（綜合）