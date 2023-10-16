筍工？柴灣墳場請夜更保安標榜2大優點　喜歡「這運動」優先聘用

筍工不易搵，即使工作內容輕鬆也不代表人人能勝任。網上流傳招聘告事，稱柴灣華人永遠墳場正聘請夜更保安員，標明「永冇投訴，工作輕鬆易做」，更指喜歡「行人運動」可獲優先考慮。相關招聘帖文引來熱議，不少網民好奇「行人運動」的意思，「keep住行唔可以坐低？」，亦有人明言有興趣，希望了解職位薪金及工作內容等詳情，「重賞之下必有勇夫」。



網上流傳招聘啟事，指柴灣華人永遠墳場正聘請夜更保安員，標明「永冇投訴，工作輕鬆易做」，更指喜歡「行人運動」可獲優先考慮，引來網民討論。（《回魂夜》劇照）

相關招聘帖文於兼職、炒散群組流傳，翻查發文者資料，該職位已招聘一段時間，早於9月初已曾有類似帖文。招聘啟事提到，有關職位為柴灣華人永遠墳場的夜更保安員，工作時間為每日晚上7時至翌日早上7時，每周上班5天。獲聘保安員需負責墳場第一、第二及第三靈灰閣的保安事務，不過啟事標榜可輕鬆上班，「永冇投訴，工作輕鬆易做」，更列明「喜歡行人運動優先考慮」。

帖文引來網民討論，有人指有關職位明明是兼職，卻要「返足5日」，實際上與全職員工沒有分別，惟兼職未必獲得福利安排。另有不少人好奇「行人運動」的意思，笑言獲聘者或要不斷步行，「keep住行唔可以坐低？」、「1個人行晒3個靈灰閣，都好辛苦！仲要夜晚不斷行」、「半夜三更要靈探式行山。一係行墳場範圍外條馬路，一係經土葬山墳行樓梯級上山（無照明），心力腳力少啲都想死」。

相關招聘帖文引來熱議，不少網民好奇「行人運動」的意思，亦有人明言有興趣，希望了解職位薪金及工作內容等詳情。（《回魂夜》劇照）

有人則認為墳場保安不易做，笑言難以確保墳場保安員是否「永無投訴」，「現實係鬼唔投訴人投訴」、「點樣投訴都要了解下先」。另有網民認真留言，表示對職位有興趣，希望了解薪金及工作內容等詳情，「呢份睇落應該係堅嘢」、「重賞之下必有勇夫」。