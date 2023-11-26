馬路MMA！2跨性別人士互毆　穿短裙瞓地打到走光　八卦男拍片慘了

網上瘋傳1條街頭MMA影片，顯示2名長髮、穿短裙的跨性別人士在1輛的士旁的馬路上互毆，出招相當狠辣，起飛腳出拳打到瞓在地上，更互相扯髮甚至騎到對方身上猛打，就算身上短裙移位走光仍不罷手。在旁另1名穿上黑色吊帶低胸裙的跨性別人士一直勸架不果，事件吸引不少人觀看，有人更刻意走近，其中1名男子更的士的前座坐下，施施然持手機作近距離拍攝，黑裙人士見狀立即上前爆粗喝罵，更用力關上的士車門，男子腳部一度被夾。



2名跨性別人士在的士旁邊的馬路旁互毆，其間狂扯對方頭髮。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組「爆廢公社二館」，片長約1分鐘45秒，沒有交代事發地點和時間，不過從的士款式看來是泰國。影片最初見到的士前座的右車門打開，身穿白裙的跨性別人士在車旁被穿粉紅色連身裙的跨性別人士襲擊，白裙者遭扯頭髮扯到跌在地上，白裙者不理會鞋子飛脫和手機掉下，赤足上前還擊，趁粉紅裙者彎腰拾起地上財物時，白裙者一面說「媽的」，一面踢向對方，而且以同招式扯住對方頭髮拖行，再打了對方數下。

粉紅裙者站起身來重整旗鼓上前還手，卻又遭白裙者踢了一腳，2人繼續纏鬥下一起倒地，白裙者短裙移位露出玉背，但2人仍互扯對方頭髮，白裙者甚至露出胸部走光，仍不肯罷手。

2人打鬥期間不斷傳出「X你媽的X」的粗口，現場有多人圍觀，更不時有人行查看，車輛亦持續響號；其後有1名男子走得極近，更登上該輛的士坐到前座，開着車門用手機拍片。

黑裙人士繼續指罵拍片男子。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）

現場一直有另1名穿黑色吊帶低胸裙的跨性別人士在勸架，不斷努力試圖分開2人，但終未能成功。黑衣人士其後見到有男子坐在的士上拍攝，一邊爆粗說「拍你媽的X」，一邊用力關車門，男子腳部一度被夾，其後縮腳上車，影片就此作結，不知事件如何告終。

（facebook群組「爆廢公社二館」）