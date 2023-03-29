欲請假回鄉掃墓！老闆要求先做1事　打工仔：香港老闆越嚟越黐線

清明節將至，孝子賢孫都準備好祭祀祖先。近日就有打工仔發文指，以往3年因為疫情關係不能回鄉祭祖，所以今年特意向上司請假12天，距料對方居然提出1個奇怪要求，故稱「香港啲老闆真係愈來愈神經病」。帖文惹來網民熱議，有人認為老闆要求無理，更寸爆回覆「咁陪老婆生仔要唔要拍低生仔過程」；不過亦有人感到好奇，繼而詢問為何拜山需要請這多天的假。



有打工仔過往3年因疫情不能回鄉祭祖，今年特意向上司請假12天，距料對方居然提出1個奇怪要求，故稱「香港啲老闆真係愈來愈神經病」。（《半澤直樹》劇照）

該名打工仔在Facebook奴工處以「請假去拜山，老世叫我影墳墓相證明」為題發帖，指過往3年因為疫情無法回鄉，最近向老闆請12日假，想清明節北上祭祖。不料對方居然要求他出發前，先傳送一張祖先墓碑照片作證，之後考慮批假與否。老闆隨後解釋，由於今年很多人想以拜山為由趁機外遊，質疑「拜山使唔使拜12日咁耐？」。樓主大感無奈：「香港啲老闆真係愈來愈神經病，搞到我都癲。」

網民鬧爆老闆，竟要求拍墳頭照，「年尾咪X叫人清假」、「咁陪老婆生仔要唔要拍低生仔過程畀佢睇」、「就算真係去旅行都唔關老世事，請咗年假做乜都得」、「俾辭職信好過」。有留言更笑稱：「恭請眾祖先同上司直接溝通。」

有人建議樓主可以「帶埋份報紙去影，證明係當日」，亦有人表示理解老闆立場，「請12日咁長會問原因好正常，好多公司旺季係唔畀請咁長假」。（《紥職》劇照）

不少人向樓主提供建議，「帶埋份報紙去影，證明係當日」、「問下老闆有無親人係佛山，幫佢拜埋」；但亦有部份人感到疑惑「拜咩山要12日？」、「可否分享下行程？」、「請12日咁長會問原因好正常，好多公司旺季係唔畀請咁長假」。