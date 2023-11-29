自稱「啞人」向路人兜售鎖匙扣　街坊稱常大埔出沒　網民咁應對

多年前的「公仔黨」再現，不過今次變成賣鎖匙扣？最近有網民發文，表示日前在大埔區看到1名男子舉牌自稱是「啞人」，不停向路人兜售鎖匙扣。帖文引來不少街坊留言，有人稱該男子多次在大埔港鐵站、太和廣場等地出沒；有人稱曾在該男身後發出巨響，未料男子以普通話大罵他，笑言「醫好咗佢，不過佢唔識感恩圖報」。



1名網民發文，表示在街上看到1名男子拿着1塊牌，稱自己是啞人，然後不停向路人出售鎖匙扣。（facebook圖片）

樓主日前在facebook群組「大埔 TAI PO」發文，表示早前在街上看到1名男子拿着1塊牌，表示自己是啞人，然後不停向路人出售鎖匙扣，「係咁指住佢袋入面嘅鎖匙扣叫人去買」。他續指，自己曾兩度目擊該名男子在街上流連，而兜售目標包括學生。

帖文引來大批街坊討論，有人稱該男子經常在太和及大埔多地出沒，「見過佢喺大廣二樓拎住成串鎖匙扣叫啲學生買」、「之前喺太和商場入面見過佢周圍叫人買」。也有人表示近日愈來愈多人以類似手法賣鎖匙扣，「早幾日夜晚喺大埔街市食嘢都有個女嘅走嚟賣鎖匙扣，又係舉牌話聾啞」、「噚日我仔自己一個，俾佢哋拉住咗，畀咗錢買，後來同人分享發現而家好多區都有，大家提提身邊嘅人」。

亦有網民稱曾在該男子背後發出巨響，結果被對方用普通話責罵，「我試過偷偷喺佢後面發出巨響，然後佢彈起咗，仲醫好咗佢，不過佢唔識感恩圖報，仲X咗我……」、「我試過畀中指佢，之後佢勁嬲走咗」。另有網民建議，下次遇到相關情況可報警求助。