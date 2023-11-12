手法曝光！詐騙集團假冒警員稱涉洗錢案　女大學生被呃逾$376萬

個人資料要謹慎處理，同時要保持警惕！早前內地有女大學生收到詐騙電話，該犯罪集團成員分別自稱是電訊局人員及警員，不但能準確說出女生的個人資料包括身份證號碼等，甚至偽造警察證等騙取女生信任。隨後又指女生牽涉「洗錢案」，需要配合警方調查以證清白。女生信以為真，向父母親友、貸款公司借錢，最終被騙走逾350萬元（下同，人民幣，約376萬港元）的所謂「清查資金」，驚覺受騙才前去報警。警方調查了半年，近日表示已追回當中的273萬元（約293萬港元），並於9省20地市將52名涉案嫌疑人逮捕歸案。



內地有女大學生收到詐騙電話，被自稱是電訊局人員及警員的犯罪集團騙走逾350萬元人民幣。（「央視網」影片截圖）

綜合內媒報道，今年4月初，內地女大學生小謝（化名）收到一通電話，對方自稱是政府電訊局工作人員，指小謝電話卡牽涉進「洗錢案」，需要配合警方調查，隨後又將她轉接到另1名自稱是「上海市公安局刑偵支隊警員」的電話。

這名「警員」在視訊通話中穿上警服，並且準確說出小謝姓名、身份證號碼、就讀學校等信息，甚至出示了「人民警察證」、「逮捕證」，還提供了所謂「辦案資料」，警告小謝如果不配合調查便會被逮捕。據小謝父親事後所言，小謝當時見到對方列出的查案資料，心中受了莫大衝擊，在驚嚇下相信了對方身份，並詢問該怎麼配合調查。

對方指會幫小謝洗清嫌疑，但要先對小謝銀行帳戶進行「資金優先清查」，叫她將所有資金集中到其中1張銀行卡。隨後，對方又傳送一個陌生軟件指導小謝使用，小謝聽從指示輸入銀行卡號、密碼等信息。同時，對方還以辦案為由，要求小謝不能將此事告知他人。

小謝就這樣墮入騙徒陷阱，甚至開始四處募款「以證清白」，她不但向同學、朋友借錢，甚至申請網路貸款等借貸，先後向帳戶存入150多萬元（約161萬港元）。詐騙人員食髓知味，又叫小謝再存入200萬元（約218萬港元）的「清查資金」。小謝已別無他法，於是只能回到老家向父母借錢，但她記得「警員」叮囑不能透露調查細節，於是謊稱自己爭取到留校研究的機會，但需要資金打點。

小謝父親事後憶述小謝被騙過程。（「央視網」影片截圖）

父母對此亦深信不疑，馬上將多年積蓄取出，並向親戚朋友借錢，終於籌到200多萬元給小謝，小謝亦馬不停蹄按騙徒指示轉入帳戶。據小謝父親事後憶述，小謝回校途中終於發現不對勁，「她從家裡回去學校的高鐵上面，突然跟她媽媽說感覺到可能被詐騙了」。小謝打電話給銀行客服查詢銀行卡餘額，卻被告知她的帳戶在數日內出現資金大量進出，如今已經沒有餘額。

終於知道自己受騙的小謝立刻向警方報案。根據長沙鐵路公安處刑警支隊民警分析，騙徒冒充執法人員進行電信詐騙，「詐騙分子的一系列操作強烈地衝擊了受害人的心理」，使小謝及其父母蒙受損失。由於涉及金額巨大，長沙鐵路公安處成立專案小組，集中調查涉案經費流向等，並按照程序對相關帳戶進行了止付、凍結。

近日，警方公布案情指，經過逾半年的調查，相信騙徒是一個資訊網路犯罪集團，警員於廣東、廣西、浙江、福建等9省20地市，將52名涉案嫌疑人逮捕歸案，當中包括相信是首腦的謝姓疑犯。調查所得，這個團體的成員是從網上收購公民個人訊息。目前，警方已追回涉案的273萬元（約293萬港元），而相關案件仍在進一步調查中。

警方提醒市民轉帳匯款前應先核實，並且不要輕易透露身份證、銀行卡、驗證碼、人臉、指紋等資訊，也不要隨便下載陌生軟件。如遇上疑似受騙的情況，應立即報警。

（綜合）