帶孖女寒夜露營　台母帳篷內燒炭取暖一氧化碳中毒亡　2女幸獲救

台灣新竹露營區發生奪命意外！1名母親帶同一對孖生女兒到民宿的露營區體驗露營生活，由於天氣太冷，氣溫降至不到10度，母親於是將燒炭的焚火台拿到帳篷內取暖。不過翌日下午，3母女被發現倒卧營內，懷疑一氧化碳中毒，救援人員獲報到場，將3人分別送醫，母親當場明顯身亡，2名女兒送院經治療後恢復意識；當地警方將進一步調查意外發生原因。



台灣1名母親帶同2名女兒露營時，將燒炭的輕便焚火台搬入帳篷內取暖，導致一氧化碳中。（網上圖片）

根據台灣媒體報道，死者為40多歲的羅姓母親，本月25日，她與2名12歲孖生女兒到新竹縣尖石鄉民宿的露營區露營。當晚天氣不到10度，3母女疑不堪寒冷，決定將燒炭的輕便焚火台搬入帳篷內取暖，導致一氧化碳中毒，3人相繼暈倒在地。

營主翌日早上見3母女沒有外出，但看到帳篷內有動靜便不以為意。可是過了中午，3人仍還沒出營活動，他思疑下與其他營友到帳篷查看，不料一打開赫見3人躺在床上呈昏迷狀態，於是立即報案，但羅母當時明顯已無生命跡象。

營主與其他營友到3母女的帳篷查看，不料一打開赫見3人躺在床上呈昏迷狀態，於是立即報案。（網上圖片）

當地消防局接報派出田埔、尖石、橫山分隊等隊伍前往救援，救護人員到場時，證實羅母已死亡，其2名女兒被送往新竹北榮醫院，治療後恢復意識。2女目前留院觀察，不過她們仍未知母親已離世，現正由外公照顧；警方則表示將進一步調查意外發生原因。