減薪加假！公司轉4天工作周八折出糧　打工仔竟讚好　網民擔心1事

近年不少年輕人追求工作生活平衡，不願將所有時間及精神投放於事業上。有在電子零件物流倉工作逾5年的打工仔發文表示，公司自開關以來，生意未有好轉，早前宣布改行4天工作周，薪金則以八折發放。對於「減薪加假」安排，打工仔未有感驚訝或無奈，反而欣然接受，更表明會利用空閒時間找新工作或擔任兼職司機。不過有網民直指收入突然減少或會影響生活，建議樓主考慮清楚。



有在電子零件物流倉工作逾5年的打工仔發文表示，公司早前宣布改行4天工作周，薪金則以八折發放。（《大債時代》劇照）

「公司剛通知，下月開始1星期只上4天班。」該打工仔於討論區發文，指在1間電子零件物流倉工作逾5年，得知自從開關後公司生意未有好轉，老闆迫不得已下，決定實施4天工作、八折出糧安排，「跟老闆超過五年，清楚他為人，現況也不是他想的」。

打工仔對公司決定未感驚訝，直言「應該是個行業冇乜前途」，估計老闆只能繼續經營1至2年，又指「現在心態是騎牛搵馬」，將利用多出的休息時間找新工作，或是擔任兼職網約車司機，「相信要開始找工，但總好過年底被裁員」。

對於八折出糧安排，打工仔認為無問題，「今時今日的經濟環境，我也很接受，如果半價我就一定不能接受」，甚至認為將有更多公司仿傚，「我覺得4天工作將來有機會流行起來，其實都幾有彈性，現在愈想愈覺不錯」。

打工仔對公司安排未感驚訝，計劃利用多出的休息時間找新工作，或是擔任兼職網約車司機。（《大債時代》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為樓主可善用多出的1天假期享受私人時間，或做兼職幫補收入，「唔使返工嘅日子，可以去返part time囉，炒散都好缺人」、「梗係返4日好啦，可以有3日出去炒散，幫補下啲零用錢」、「雖然少咗人工，但又多咗自己時間，未必係壞事」。

不過有人指出，收入突然減少或影響生活，建設樓主考慮清楚才決定是否繼續留職，「佢減你人工得八折人工，你自己夠唔夠先」、「如果你有信心可以搵到工，閃囉；如果無信心，留囉」、「表面睇公平，實際要員工先知。我會接受，等好轉或遣散」。