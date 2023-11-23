獲派皇后山4人公屋單位！2原因後悔想咁做　網民斥：鬼叫你貪新屋

獲派新公屋一樣有不滿！有網民日前於公屋討論區發文，指獲派粉嶺皇后山邨的4人公屋單位，「乜嘢都冇考慮過，就自己簽咗」，單位現時已裝修好，但樓主發現地點對小朋友上學極不方便，而且沒有家人住在附近。他指現時屯門正起新公屋，疑問可否交出單位重新編配，「有單位可以對調就好啦」。帖文被網民鬧爆，指他明顯是排到新樓後未有考慮清楚，「鬼叫你貪新屋皇后山」，又質疑他的目標一樣是屯門的新公屋；部份網民認為適應始終需時，現時最佳方法是讓小孩轉校或者等區內配套慢慢改善。



網民獲派皇后山邨的4人單位，沒考慮就直接簽約，事後感後悔。（資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指獲派皇后山的4人單位，當時「乜嘢都冇考慮過，就自己簽咗呢份」，到房署交好按金後「就唔畀我換喇，後悔都冇用」。現時單位已經裝修好，但他發現皇后山位置對小朋友上學極不方便，而且認為若有家人住在附近「真係唔同嘅」，希望要近家人的公屋單位。

他得知屯門區現時正在興建公屋，詢問現階段可否申請調遷，「可唔可以交出房屋再排過，如果有單位可以對調就好啦」。

帖文一出即引來網民不停嘲諷，認為他要求多多，「畀返公屋出嚟，住私樓，住喺學校旁」、「想調就可以調咩？我仔日日筲箕灣過秀茂坪返學啦」、「上到公屋交2,000幾蚊租已經幸福過好多人，仲要咁Ｘ多要求，而家有人搵支槍指住逼你要咩」、「裝修好都唔想要，咁捨得」。

不少人認為樓主是見皇后山是新公屋就不作考慮，批評他既然有小孩，事前應想清楚。（資料圖片）

許多留言認為樓主只能怪自己沒考慮清楚就簽約，又估計他見到皇后山是新樓，沒多作考慮就直接拍板，「當初係新樓的吸引力。現在想對調也提及新公屋，明㗎啦」、「黐X線，睇嗰時唔知咩？」、「自己唔諗清楚就簽，交返個單位出嚟，重新再排過8、9年啦」。

有網民指出，樓主有小朋友更應考慮清楚再簽約，建議他讓小朋友轉校，「最好解決方法係小朋友轉校」，而區內的交通問題，相信需要一定時間改善，「住新公屋做開荒牛就梗㗎啦」、「畀啲時間適應喇，交通會愈嚟愈好，話晒都係新屋邨，配套總會有，要時間嚟磨合」。

亦有人指如果無法適應，申請調遷也需要合理理由，並要花時間安排，「用咩理由調遷呀，傻的嗎？」，建議若他想搬到屯門，「可以諗下轉抽居屋或者買二手居屋」。

（香港公營房屋討論區）