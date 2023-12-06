搭霸王的？男童屢改目的地　突推門落車無付款　司機咁處理惹議

若然要乘搭的士，乘客應自備足夠金額支付車資，不過日前有的士司機於網上發布多條短片，指有小童「搭霸王的」，稱對方上車後不斷更改目的地，到達後又突然推門離開疑「走數」，他於是下車追截捉緊對方以防對方離開，怒喝「畀錢呀」。雙方一度拉扯，男童更坐地上。



片段曝光後引來網民兩極討論，有人批評乘客走數行為；但亦有人觀察男童言行，加上有自稱知情者指出男童為弱能人士，質疑司機欠缺「同理心」，批評網上公審舉動絕不恰當。



男童坐上的士後不斷更改目的地。（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

「咁細個都玩走數」。有的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布多條短片，揶揄「有咁嘅細路個教育都幾好。一時樂富，一時彩虹，一時又話巴士站落，最後佢滾地詐死，放佢走」。

片段可見，1名身穿藍色上衣男童登上的士，稱要去樂富港鐵站，行駛中途他突然「改口」稱要往彩虹港鐵站，惟司機表示因為不熟悉目的地，反問男童「你識唔識路啊？」，男童果斷回應「識路」，司機便稱交由對方帶路。

其後男童教司機行車方向「係路上兜上去」，並打算於巴士站下車，但司機表示「巴士站唔停得車，你知唔知㗎？」。男童堅持「巴士站停得」、「巴士站先去地鐵站」，司機強調「唔畀停㗎，抄牌㗎」，並建議男童於港鐵站下車，再自行行至巴士站。

另一片段顯示，司機停車後，男童突然推門企圖離去，司機大喝「喂，畀錢呀」，但對方未有理會，司機曾試圖阻止但不果，唯有下車阻截男童離開。兩人於的士車尾爭執，司機指着對方同時大喊「你咪走呀」，其後更捉住對方，男童尖叫「救命呀」、「唔畀呀」，雙方拉扯多時。

另一片畫面由的士司機拿着手機拍攝，男童坐於馬路地面，司機則稱「落車唔畀錢呀」，不滿對方不斷更改目的地，並喝罵「你企返起身啊」。中途有小巴從男童身邊經過，相當危險，片段亦至此告終。

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不少網民替司機感不值，並建議「通知佢爸爸媽媽畀錢」、「送佢返起點，反正都蝕本，唔好畀呢啲人得逞」、「直接車佢去警署啦，反正都係又蝕又磨時間」、「有無人認得佢邊間學校 ，去佢學校攞返錢， 咁細個搭霸王車」，亦提醒司機下次若然遇到單獨乘車的小童，應詢問對方有否足夠車資，並要求「攞啲銀紙出來睇下先開車」。

但有自稱知情者表示，「大家唔好誤會佢，個小朋友有輕度弱智，今日喺九龍城走失咗」，引來他人指責司機處理手法不當，「揸咁耐的士彩虹地鐵站都唔識去，仲要問個客點行」、「巴士站唔停得，你知唔代表無車牌乘客會知，市區都唔熟路又唔用導航」，又批評司機不應「動手」，「你捉住佢同佢有身體接觸亦唔應該，佢跌親你都幾煩，唔畀錢咪報警囉」。亦有人認為司機缺乏同理心，不應將片段公開公審對方。

（FB「的士司機資訊網 Taxi」）