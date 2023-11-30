邊境牧羊犬車禍骨折　遭主人賣走換40斤豬肉　好心女救回重獲新生

寵物犬受傷，身為主人不單見死不救，還將牠賣走換豬肉！內地內蒙古自治區1隻邊境牧羊犬日前不幸遇上車禍受傷骨折，主人得知後不但沒有帶牠求醫，還將牠帶到豬肉攤檔，與檔主交換了40斤豬肉。1名好心女子得知受傷邊牧即將成為他人的腹中大餐，決定自掏腰包將牠買下，帶回家細心照顧，狗狗休養過後亦恢復健康，還改了新名字，成為女子家中新成員重獲新生。



邊境牧羊犬不幸遇上車禍受傷骨折，主人得知後不但沒有帶牠求醫，還將牠帶到豬肉攤檔，與檔主交換了40斤豬肉。（微博影片截圖）

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內地傳媒報道，內蒙古東部呼倫貝爾市1隻啡白色邊境牧羊犬日前遇上車禍，腿部不幸受傷骨折。主人發現後不但沒有帶邊牧接受治療，更將牠帶到豬肉攤檔，和檔主交換了40斤豬肉便徑自離去。邊牧「被賣」後，成為肉檔「罕見產品」，面臨被宰殺吃進他人肚裏命運。

當地1名劉姓女子得知消息，決定自掏腰包買下邊牧，「從來沒養過小狗，但是看見這個小狗真的於心不忍，完了就什麼都沒想，就把牠救下來了」。劉女將邊牧帶回家中細心照顧，令她欣慰的是，狗狗經過休息後，隔天已能站得起來，相信傷勢能夠復元。

目前劉女已決定收養邊牧，為牠改了新名字，成為家中一份子，「從那天開始牠就獲得新生了，管牠叫『新新』」。

劉姓女子決定自掏腰包買下邊牧，並決定收養牠，為牠改了新名字，成為家中一份子。（微博影片截圖）

劉女救回邊牧的故事被傳媒報道及分享至社交平台後，引來不少內地網民留言。有人狠斥前主人行為冷血，「主人做個人吧！邊牧這麼聰明你真捨得，搞不好比你智商還高」、「第一次聽到用狗換肉」、「販賣狗肉是違反國家動物防疫法的，監管部門呢」。亦有人大讚劉女善舉，「可憐的狗狗，得虧遇到好心人」、「重獲新生，因禍得福」。