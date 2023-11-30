悲！阿嬤駕輕型貨車　斜路停車突向後溜　肉身擋車救3歲孫女喪命

台南市北區發生奪命意外！婦人開小型貨車到妹妹家時，將車停在斜路上，並下車拿取物品，再回車邊時車子突然溜後。監視器畫面顯示，婦人為救車上3歲孫女，試圖用肉身阻止車再後退但不果，車輛最後失控衝撞路旁花園，婦人發出「哎呀」聲音後遭壓死，留下車上孫女驚恐嚎啕大哭，幸而並無受傷。警方初步調查，懷疑婦人忘記拉手掣煞車，或是車輛機件故障才導致意外發生。



婦人將車停在斜路上，下車把水果放在妹妹家門後返回車輛，但貨車突然往後滑行。（影片截圖）

綜合台灣媒體報道，事發於26日中午，死者為67歲方姓婦人，她生前經營襪子毛巾生意，住在事發的實踐街附近，當天她開車接載3歲孫女外出，到妹妹家放下拜神用的水果。方婦將車停在斜路上，下車把水果放在妹妹家門後返回車輛，但未待她完全上車，貨車便突然往後滑行。

方婦為救車上孫女，在車門邊試圖拉住車子，一邊設法停車。可是車輛快速倒退撞上路邊停靠汽車，車身向駕駛方向翻倒，方婦被壓在車胎下方，只能發出「唉啊啊」慘叫聲，而在車內目擊的孫女嚇得不停放聲大哭。

警方及消防人員接報到場，當時方婦已無生命迹象，送院後宣告不治。（網上圖片）

警方及消防人員接報到場，花了近1個小時才救出方婦，但她已無生命迹象，送院後宣告不治。孫女則因驚恐及胸口疼痛送院，當時意識清醒，經檢驗後身體無大礙，已出院回家。

警方初步調查懷疑方婦忘記拉手掣煞車，或是車輛機件故障，才導致車輛向後滑行，方女試圖阻止滑行不果不幸身亡，屬意外事故，詳細原因仍有待調查。