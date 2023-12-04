健身男每日喝3公升水　突血尿、腰痛生腎石　求醫揭「1習慣」出事

經常喝水竟也有血尿、腎石？台灣有泌尿科醫生分享病例，1名喜愛健身的男子，每天都會喝2,000至3,000毫升（2至3公升）水，近日因腰痛加上出現血尿求診，竟發現腎臟有多顆結石。該名男子自覺每天都攝取足夠水份，疑惑生腎石的原因，醫生一查發現，原來是男子1個飲食習慣出事，提醒「別以為每天喝到一定的飲水量，就不用擔心罹患結石的風險」。



1名喜愛健身的男子，每天都會喝2,000至3,000毫升（2至3公升）水，近日因腰痛加上出現血尿求診，竟發現腎臟有多顆結石。（示意圖／gettyimages）

台灣泌尿科醫生陳鈺昕於Facebook分享病例，指該患者本身已受腰痛困擾將近1個月，原以為是健身時動作不當導致，未有理會，但近日突然劇痛至「近乎直不起腰」，更出現血尿徵狀，感覺情況不對勁，於是急急求醫。醫生經檢查發現男子腎臟有多顆結石，「還有1顆掉下來，堵塞住輸尿管導致腎臟積水」。

男病人指自己平常注重身材，有固定健身運動習慣，而且每天喝2,000至3,000毫升（2至3公升）水，攝取水份達成人標準甚至更多，疑惑生腎石的原因。

陳醫生提醒，腎石有多種型態，「別以為每天喝到一定的飲水量，就不用擔心罹患結石的風險」。（示意圖）

陳醫生一查發現，原來是男病人飲食習慣出現問題。他解釋，男病人每次運動完會攝取大量蛋白質，除了肉類還會補充乳清蛋白。雖然足夠蛋白質有助肌肉生成及修復，但大量攝取蛋白質會令尿液呈現過酸環境，增加尿路結石發生機會，加上蛋白質吸收與分解過程中容易產生結石離子，慢慢地尿液中結晶就會集合形成結石。

由於男病人輸尿管阻塞，而且腎臟有多顆結石，最終要透過「軟式輸尿管鏡碎石手術 」擊碎結石。陳醫生提醒，腎石有多種型態，「別以為每天喝到一定的飲水量，就不用擔心罹患結石的風險」，又強調「正確飲食結構才是維繫健康不二法門」。