返工賣身？招聘廣告列「炮金」福利　連登仔：做炮友？　真相係⋯

「返工返到要賣身？」有連登仔於討論區發文指出，在網上求職平台發現，有印刷公司的招聘廣告竟然列出員工可享有「炮金」福利。說起「炮」一字，不少連登仔都會聯想到「約炮」或「炮友」，即相約進行性行為和性伴侶，樓主大吃一驚，立即截圖詢問廣大網民「有無（人）知道即係咩嚟？」，有網民同樣以為是進行性交易後獲取的酬金，「炮友金」、「我以為係茶煙飯炮」。

不過有熟悉行內術語的網民指出，「炮金」其實是正當金錢，「炮金 = 完成項目合作/過年過節賀禮，有啲似一次性花紅，但就係合作伙伴出的另一份錢」。而澳門廉政公署網站亦有解釋，「年近歲晚，許多供應商為了答謝客戶員工的關照，就會向機構員工給予賀禮獎勵」，是為「炮金」。



有連登仔於討論區發文指出，有印刷公司的招聘廣告竟然列出員工可享有「炮金」福利，令他誤以為涉性交易，而實際上「炮金」意思為供應商給予客戶員工的賀禮獎勵。（「連登討論區」圖片）

該連登仔於連登討論區以「原來依家嘅工作有『炮金』嘅福利…」為題發文，上載一張網上求職平台招聘廣告截圖，顯示有印刷公司以月薪1.8萬至2萬元招聘跟單文員，表明須6天工作，員工享有雙糧及「炮金」。

樓主對於「炮金」二字感驚訝，圈起來問道「有無（人）知道即係咩嚟？」，更猜測「見客嗰陣，叫囡囡洗咗嘅錢，叫炮金」。帖文引來網民熱議，有網民與樓主往同一方向聯想，「炮金即係畀你公幹返內地按摩費」、「只請年輕靚女文員」、「以前90年代魚翅撈飯時代，有啲老細都會請員工一齊叫X」。

不少網民誤會「炮金」意思，以為是進行性交易後獲取的酬金，「炮友金」、「我以為係茶煙飯炮」。（《金魚妻》劇照）

有熟悉行業內術語的網民就解釋，「炮金就係依家叫回佣，家陣都好少見到，以前做製造業經常有，你要買原材料做成品，你係買手，成日去搵原材料商格價，一旦係你上司睇個報價啱，拍版，然後進貨，原材料商為咗挽留你間公司，以後有生意做，佢哋回佣比你公司，通常新年前會做」、「舊派公司都會有，問返工廠攞錢嚟畀公司同事抽獎做贊助」。

有網民分享，「過年前例牌收到客開聲要炮金、annual dinner（年度晚宴）禮物，不過寫埋落福利就真係少見」、「舊時好景每年年頭收炮金都真係爽，我尾聲先入都收過千1年，之後幾年個數太細，老細都唔再出自己袋算」。

有網民分享以往工作時收炮金的情況，「過年前例牌收到客開聲要炮金/annual dinner禮物，不過寫埋落福利就真係少見」。（《我的超豪男友》劇照）

而根據澳門廉政公署網站解釋，「年近歲晚，許多供應商為了答謝客戶員工的關照，就會向機構員工給予賀禮獎勵」，這就是業內所稱的發放「炮金」。供應商在年底給付「炮金」予客戶機構員工，屬行業傳統習慣行為，不存在觸犯賄賂問題。

網站又提到，「如果供應商是希望客戶員工做一些違反工作上義務的事情，例如內定中標供應商、接受以次貨充當正貨、誇大採購數量或者金額等等」，然後提供「炮金」作為回報，不但可能構成行賄和受賄罪，亦有可能觸犯其他刑事罪行。