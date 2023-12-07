衰！港男搭巴士坐上層　遲落樓梯趕唔切落車　出PO公審車長反捱罵

乘搭巴士時要提早按鐘及預留足夠時間下車是常識吧！有港男日前搭乘巴士時，因為坐於上層位置，到站後較遲步行至下層，即使車門仍未完全關上，司機仍拒絕再次開門讓他下車，他不滿怒斥「叫都唔開門！」，其後於網上公審司機。帖文不但未有引起共鳴，反引來網民指責，「就嚟到站都唔識得早啲行落嚟，阻X住全車乘客」，又揶揄「個位坐多2分鐘係咪賺咗」、「咁多要求自己坐的士」，樓主事後關閉帖文留言。



有港男坐巴士上層，因較遲步行至下層未能趕及下車，對於司機拒絕再次開門感不滿。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook沙田區群組發帖並上載2張照片，指11月28日晚上乘搭由美孚開往黃泥頭的86號巴士，當到達威爾斯醫院時，由於他坐上層坐位，因較遲步行至下層而未能趕及下車。他指「落到下層車門都未關（上）」，但司機隨即關門開車，令他被迫多坐1個站，不滿怒斥「叫都唔開門！」。

港男公審巴士司機，斥「叫都唔開門！」，反遭網民批評。(《回歸》劇照）

帖文未能引起共鳴，反遭網民一面倒批評，「就嚟到站都唔識得早啲行落嚟，阻X住全車乘客」、「錯就人哋，彩就我攞？」、「威爾斯站咁多人上落車，你都可以落唔切，真係好難幫得你落喎」、「睇電話唔記得落車就自己攞嚟啦」。亦有人力撐司機只是按章工作，「遲咗落車我係司機都唔會開門畀你，下個站先落」。

有人就揶揄樓主「個位坐多2分鐘係咪賺咗」、「行得慢企唔穩，學咩人坐上層」、「咁多要求自己坐的士」、「自己大安旨意仲要怪責人哋」、「個個客都到站停定先捨得收埋部電話，施施然行落嚟落車，程車要坐多幾X耐」。有留言指出司機等客落車非必然，「好多都係到開車一刻，先行出嚟」、「下層都還好，上層啲人慢慢行落來落車，車長脾氣好就等你」。

（FB群組）