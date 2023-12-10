私家車車窗貼5個P牌！網民估爆笑原因：馬路炸彈？　1點或涉違法

根據本港法例，新手司機考獲駕駛執照1年內，所駕駛車輛前後均需展示「P牌」。日前網上有不同群組流傳1張圖片，顯示有司機於座駕後方車窗貼上5個「P」字牌，引來網民熱議。有人猜測車主可能於「P牌」期間多次犯錯，被延長暫准駕駛執照，故揶揄「禮多人不怪，P多會尷尬」；亦有人留意到全部「P」字牌都未有完整顯示「P」字，認為根本是形同虛設。



有豐田私家車於車尾玻璃共貼上5個「P」字牌。（FB「馬路的事討論區」圖片）

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，寫道「咁型得唔得㗎」。圖片可見，1輛豐田私家車駛經馬路上，而車尾透明的玻璃上共貼上5個「P」字牌，顯示他為新手司機，不過如此奇特景象就引來網民熱議。

有網民相信車主是被「加監」，「禮多人不怪，P多會尷尬」、「驚死你唔知」、「重考一次掛一張」、「有自知之明，而且提示其他人，係好事」、「後面部車醒水啲啦，距離佢5米停車」，並嘲諷對方「會唔會車主誤會咗用人頭計？」、「叫緊胡」、「佢一定係想話畀人聽，佢係個極度危險嘅馬路炸彈」。

有人好奇詢問「車頭呢？」、「買咗兩包P牌都唔識放一個喺前面，扣分！」，惟其他人估計「佢應該買咗3包，車頭放咗一個」。另有人留意到車主雖然有按法例要求掛上「P牌」，但卻未有乎合法例要求，「5個D，沒有P」、「無個完整顯示出嚟」。

根據《道路交通（駕駛執照）規例》第374B章第12K(1)條及附表 13，暫准駕駛執照持有人須在車輛的前後方展示以反光物料製造的「P」字牌，字牌尺寸為150毫米乘150毫米，而P字的長闊高以及顏色方面都有特別規定。

「P」字牌尺寸為150毫米乘150毫米，長闊高以及顏色方面都有特別規定。（運輸署圖片）

另外根據《道路交通（違例駕駛記分）條例》（第375章）第4條，如果持有暫准駕駛執照的司機觸犯一次「輕微」道路交通違例事項，一經定罪，暫准駕駛期將延長6個月。

（FB群組）