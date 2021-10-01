夾斗車突「放龜」飛出膠桶　P牌仔即閃避一劫　網民：瑪利奧賽車

駕車時需要一眼關七，不留神隨時碰上意外！1條車CAM片段近日在網上流傳，只見車主在西九龍公路行駛期間，前面夾斗車突然掉出1個疑似膠桶，並快速地滾在路上，後車隨即閃避，畫面驚險。有網民看完影片笑言如同真實版「瑪利奧賽車」，幸好後車司機專心駕車，但亦有人認為應舉報夾斗車，「就係呢啲車搞到好多人中招」。



P牌司機在西九龍公路行駛期間，前面夾斗車突然掉出1個疑似膠桶，並快速地滾在路上，他隨即閃避，畫面驚險。（影片截圖）

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夾斗車「放龜」全過程▼▼▼

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有網民在facebook群組「車Cam L（香港群組）」上載相關片段，據影片顯示，事發於前日（29日）上午11時許，1名P牌司機行經西九龍公路近君匯港位置時，前面的藍色夾斗車突然掉下1個圓桶型物件，並朝着後車滾過來，司機即冷靜地切右線閃避，因而未釀成意外。他在帖文中亦形容場面像在玩「瑪利奧賽車」。

網民都認同情況如在玩瑪利奧賽車被對手「放龜」，笑言片主可以「再出紅龜打再衝線」，又讚他「訓練有素」因而輕鬆使出「靚閃」。有網民就指應該向左閃避，惟片主留言解釋，當時「驚佢跌多嚿出嚟」，而且左線有車，亦擔心前車急停。有人則表示，「畀我一定告佢，就係呢啲車搞到好多人中招」。

同場加映：小巴司機位旁放水杯 轉彎時一滴都沒倒瀉 網民驚嘆：拓海轉行？

一段在小巴車廂內拍攝的短片於網上瘋傳，只見司機座位附近擺放了1個膠杯，杯內裝有水但沒有蓋子，當小巴轉彎時竟1滴都沒有瀉出來，獲網民大讚高手，更令人即時想起經典賽車電影《頭文字D》的劇情對白，不禁問「拓海轉行揸綠Van？」。



小巴司機挑戰車頭放水杯轉彎全過程▼▼▼

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網民指片段完全「神複製」《頭文字D》的劇情，男主角藤原拓海在車頭擺放裝滿水的水杯，被要求駕車期間不准倒瀉。（網上圖片）

有網民亦分享另一條片段，只見有巴士司機同樣將1個裝滿水的紙杯放在軚盤旁邊，駕駛期間成功地沒有濺出一滴水，該網民幽默地留言說「方便飲水啫，冇咩特別」。

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