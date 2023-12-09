辛苦考上公務員！每月竟要加班180小時仲要… 打工仔：是常態嗎？

當上公務員得到「鐵飯碗」是許多打工仔的夢想！有台灣男子在網上大呻，自己好不容易考上公務員，卻發現要不停加班，「（加班）180小時是常態嗎」，早已超出可補加班的時數，「通通是做功德」。帖文引起不少公務員留言，分享不同職系的加班情況，甚至有人猜出台男工作的市政府。有人透露自己試過加班300小時，「加沒打卡就爆錶了」，有人則建議他應強硬拒絕加班，如果沒經濟壓力，倒不如重考去其他職系。



樓主稱自己辛苦考上公務員，沒料到加班情況如此嚴重。（示意圖／Getty Images）

台男在Dcard討論區發文，指「請問公務人員一個月加班110小時，甚至180小時是常態嗎」。他透露自己在某市當公務員，好不容易考上，才發現要不停加班，「考上之後發現跟想像中的不太一樣，而且報班還不能超過」，現在多出的加班時數變相白做，「通通是做功德」。

鐵飯碗不似預期，他正考慮應否重考到其他公務員崗位，還是重新回私人企業工作，「希望各位朝九晚五的大大給點意見」。

台男的加班時數令網民嘩然，認為這樣加班並不正常，「平日每天都要加到半夜欸，太恐怖了吧，要拼命工作的話當什麼公務員啊」、「你算一個月120小時，平均一天加班4小時，這很血汗嗎？」、「算算時薪，搞不好還不如去搖飲料」、「明明就有人閒得要死，事情還是都推來你身上，養一堆混吃等死的廢物」。

有網民則建議要強硬拒絕加班，「就不要加啊，你加那麼多硬把工作做完，上面就以為一個人就夠了，就不會補人，你就一輩子都要加下去」。

網民建議如果樓主的職系加班太嚴重，已經吃不消，應該重考其他職系。（示意圖／Getty Images）

帖文引來不少台灣公僕留言，認為一些職系的加班時數一向偏長，「其實司法人員也是可能會破百的」、「地方交通相關單位好像是常態」、「不正常，我在的整個單位沒人在加班的」。有公務員甚至透露，自己每月可能要加班300小時，「加到沒打卡就爆錶了」。

有網民猜中樓主是在新北市政府工作，樓主承認是新北市，但「再說類組會很明顯就不講了」。有聲稱是新北市公務員的網民留言相認，「新北爆肝仔+1」、「新北很多都爆肝吧，交通、社會….…」。

網民建議如果樓主無經濟壓力，「做得很痛苦一律建議重考，不論是工時還是主管有病都是，一直撐只會撐出病來」。樓主發現不少人有類似加班經驗，「心裏的不平衡比較小一點」，他可能心裏已有答案，但打算先存點錢再行動，感謝網民的分享。

（Dcard）