爽中2.8億元頭獎！幸運男翌日照返工：公司不能沒了我　筆錢咁用…

打工仔熱愛上班，就算了億元中頭獎一樣要返工！加拿大6旬打工仔瑞奇（Pierre Richer）早前和女兒到超市購買感恩節晚餐食材，順道花了10加元（約57港元）買了2張彩卷，妻女早上發現中了5,000萬加元（約2.87億港元）頭獎後，他竟淡然說了「OK」，翌日清晨繼續上班。瑞奇受訪時透露自己是1間餐飲公司的運輸部門主管，同時是司機，雖然人工不高但是名「忠誠員工」，他中獎後不辭職，更強調「運輸部門沒有我會無法運作」，所以獲巨額獎金都不會改變其生活，更未有退休打算。雖然瑞奇打算花錢買一棟郊外物業和新車，亦會會付錢讓家人去度假，但他會繼續上班，完全是打工仔典範！



加拿大男子瑞奇早前中了5,000萬加元頭獎，但繼續上班未有退休打算。（Global News新聞截圖）

加拿大傳媒報道，住在蒙特婁市的瑞奇早前和女兒去當地的Super C超市買食材準備感恩節晚餐，看準了打折的餡餅皮，順手花了10加元買了2張 Lotto Max彩卷。抽獎的第翌日，其妻女看新聞檢查號碼時，驚覺瑞奇中了頭獎，女兒嚇到尖叫，瑞奇以為她被蜘蛛嚇到，入房得知中了5,000萬加元頭獎時，他「幾乎沒什麼反應」，只說了聲「OK」，然後走出房。

翌日清晨4點半，瑞奇如常上班。瑞奇去領獎接過大支票時表示，他是當地1間餐飲公司的運輸部門主管，同時繼續當司機，坦言自己的人工不高，但自認是名「忠臣」，是個忠誠職員。突然成為億萬富翁，瑞奇指他知中獎時心裏有點高興，但覺得生活沒有改變，未有退休打算，收支票時感覺一樣。

瑞奇其實已購買了購買Lotto Max彩票30多年，中獎翌日仍如常返回工作崗位，是出於他對工作的熱愛和責任心，他稱自己不上班會直接影響到公司，「運輸部門沒有我會無法運作」、「我不能讓他們獨自在黑暗中」。

天降橫財，瑞奇看似不在乎錢，受訪時說他本來就擁有幸福家庭，但這筆錢的確令他一家生活更輕鬆，現在更可實現他其中一個夢想，在市郊位置買一棟房子，已經在期待可以在新屋外面修剪草坪。另外他打算買新車，「基本上就這樣了」，家人們準備用獎金度假去旅行，但他本人不會去，會至少花1個月的時間決定下一步。

Lotto Max由加拿大的全國三大彩卷之一，而出售中獎彩卷的超市也會分得1%獎金，即50萬加元（約287萬港元），該超市已表示會將為員工辦派對慶祝。

（綜合）