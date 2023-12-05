無敵公屋！輪候8年半獲派沙田這單位　網民見真身驚呼羨慕：中獎

這公屋真「無敵」？有公屋申請者於網上發文報喜，指自己輪候公屋8年半，終獲三派到沙田博康邨超高層約400呎單位「畢業」，直指「好感恩」。網民看到樓主所派單位後紛紛留言恭喜，並列出博康邨2個優點，大讚「無敵」，「中獎了！」。



有公屋申請者於網上發文報喜，指自己輪候公屋8年半，終獲三派到沙田博康邨超高層約400呎單位「畢業」。（示意圖／資料圖片）

該公屋申請者於Facebook群組「公屋討論區」發文表示，他申請「擴4（擴展市區4人）」公屋，輪候8年半獲派沙田博康邨超高層單位，面積約400呎，直指「畢業了。好感恩」。

從樓主上載「配房通知信」見到，他獲派博康邨博達樓單位，月租2,222元。

從樓主上載「配房通知信」見到，他獲派博康邨博達樓單位，月租2,222元。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主補充，他首派葵涌葵盛西邨問題單位，不計算1次，後來「一派」到青衣長青邨單位，因「井字形」結構拒絕；「二派」獲沙田秦石邨二樓單位，但因曾「爆糞渠」拒絕，最終今次「三派」到沙田博康邨超高層單位，成功「畢業」。

帖文引來網民熱議，紛紛留言恭喜，「恭喜畢業」、「我都想要博康，恭喜你」。也網民列出博康邨2個優點，包括交通方便及可以自置購買，激讚「無敵」，「鐵路隔籬，巳經無敵！」、「博康可以自置！中獎㖭，真心恭喜C兄」、「博康邨好住，搭車又方便！」、「派到真係好幸運」。